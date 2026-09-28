PSG, FC Barcelone : Un premier gros coup dur tombe avant le choc européen

Hansi Flick devra composer sans Frenkie de Jong face au PSG en Ligue des Champions. Toujours en convalescence après sa blessure au genou droit, le milieu néerlandais ne sera pas rétabli à temps pour ce rendez-vous européen.

De Jong forfait contre le PSG

Le FC Barcelone enregistre une absence de poids avant de retrouver le PSG. Selon les informations de Foot Mercato, Frenkie de Jong est d’ores et déjà forfait pour ce choc de Ligue des Champions. Le Néerlandais poursuit sa convalescence après une rupture du ligament latéral interne du genou droit.

À 29 ans, le milieu de terrain travaille encore de manière individuelle. Son retour à l’entraînement collectif n’est attendu qu’au début du mois d’octobre, ce qui exclut sa participation face aux champions de France. Une échéance trop rapprochée pour envisager sa présence dans le groupe de Hansi Flick.

Le Barça refuse de prendre le moindre risque

La prudence est de mise du côté du Barça. Même après son retour auprès de ses partenaires, De Jong devra retrouver du rythme avant de pouvoir reprendre la compétition. Le club catalan ne compte donc pas précipiter les choses avec un joueur touché sérieusement au genou.

Le calendrier de sa reprise était déjà au centre des préoccupations en Catalogne, alors que la durée de son indisponibilité constituait une donnée importante pour le staff barcelonais. Le rendez-vous face au PSG arrive finalement trop tôt, aussi bien sur le plan médical que physique.

Hansi Flick perd ainsi un élément capable de participer à la construction du jeu et d’assurer la liaison entre les différentes lignes. Le technicien allemand devra trouver une autre solution dans l’entrejeu, sans pouvoir s’appuyer sur l’expérience européenne de l’international néerlandais.

Une absence qui change les plans de Flick

Ce forfait représente un premier coup dur pour le Barça avant une affiche qui s’annonce particulièrement exigeante. L’absence de De Jong ne garantit évidemment aucun avantage décisif au PSG, mais elle réduit les options dont disposera Flick pour composer son milieu et effectuer des ajustements en cours de rencontre.

Le profil du Batave reste singulier dans l’effectif catalan par sa capacité à conduire le ballon et à résister à la pression. Son importance avait notamment été mise en perspective au moment d’évaluer ce que De Jong peut apporter face au PSG.

Pour le joueur, la priorité demeure désormais de franchir les dernières étapes de sa rééducation sans brûler les étapes. Son retour dans le collectif au début du mois d’octobre ne signifiera pas pour autant une reprise immédiate de la compétition. Le Barça entend lui laisser le temps nécessaire pour retrouver ses sensations avant de le relancer.