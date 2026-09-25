FC Barcelone : fin de la piste Julián Álvarez, le PSG a le champ libre !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone a définitivement refermé le dossier Julián Álvarez. Après avoir formulé une offre durant le mercato estival, le club catalan ne compte plus revenir à la charge pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui voit l’un de ses principaux concurrents se retirer.

Le feuilleton Julián Álvarez n’agitera finalement pas le prochain mercato hivernal du FC Barcelone. Longtemps présenté comme la grande priorité offensive des Blaugrana, l’international argentin ne fait désormais plus partie des plans de Deco.

Le directeur sportif portugais a définitivement fermé la porte à une arrivée de l’ancien buteur de Manchester City. Le Barça avait pourtant sérieusement avancé sur ce dossier durant l’été, allant même jusqu’à transmettre une proposition à l’Atlético de Madrid.

Mais les Colchoneros se sont montrés inflexibles et ont refusé d’envisager un départ de leur attaquant. Barcelone a donc étudié d’autres options avant de tourner définitivement la page.

Deco confirme une offre du Barça

Interrogé par le quotidien AS à l’occasion du Portugal Football Summit, Deco a reconnu que Julián Álvarez correspondait parfaitement au profil recherché après le départ de Robert Lewandowski.

« L’idée était de faire venir un numéro 9 très mobile, capable de combiner, et Julián en faisait partie. Cela n’a pas été possible, même si nous avons fait une offre. Leur club a toujours dit qu’il ne serait pas vendu, donc nous avons cherché d’autres options », a expliqué le dirigeant barcelonais.

Le Barça souhaitait recruter un attaquant moins statique et plus mobile, capable de participer à la construction du jeu. Julián Álvarez avait été identifié comme l’un des candidats idéaux, mais le refus catégorique de l’Atlético a contraint les Catalans à changer leurs plans.

Deco a notamment reconnu que le profil de Gabriel Jesus correspondait également aux attentes du club.

« Julián, c’est du passé »

Alors que la presse catalane annonçait une nouvelle offensive du Barça dès le mercato hivernal, Deco a mis un terme définitif aux spéculations.

« Julián, c’est du passé. Nous devons regarder vers l’avant maintenant. Nous sommes contents de ce qui se passe. J’espère que lui aussi va bien et qu’il aide son club, c’est le but », a conclu le directeur sportif.

Le début de saison parfait du Barça a facilité cette décision. Les Blaugrana ont remporté leurs huit premières rencontres officielles et peuvent compter sur un Raphinha particulièrement impressionnant dans un rôle de numéro 9.

Ces performances ont considérablement réduit l’urgence de recruter un nouvel avant-centre, tandis que Julián Álvarez connaît un début d’exercice plus compliqué à Madrid. Gêné par plusieurs problèmes physiques, l’Argentin n’a toujours pas marqué après ses quatre premières apparitions.

Une voie royale pour le PSG ?

Le retrait du FC Barcelone pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain. Le club parisien reste attentif aux opportunités concernant les grands attaquants capables d’évoluer dans plusieurs positions, et le profil de Julián Álvarez correspond parfaitement à cette philosophie.

Capable de jouer en pointe, derrière un attaquant ou sur un côté, le champion du monde argentin possède la mobilité, la qualité technique et l’intelligence tactique recherchées par Paris.

Le PSG ne dispose évidemment pas encore d’un accord avec le joueur ou l’Atlético de Madrid. Le club madrilène reste également dans une position de force et n’a montré aucune volonté de vendre son attaquant.

Mais avec le retrait définitif du Barça, un obstacle majeur vient de disparaître. Si Paris décide de lancer une offensive lors d’un prochain mercato, il n’aura plus à affronter la concurrence insistante des Catalans. Le champ est plus libre, même si convaincre l’Atlético restera une mission particulièrement coûteuse.