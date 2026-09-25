ASSE : Saint-Étienne au top en Ligue 2 et favori pour le titre ?

Malgré un léger ralentissement avant la trêve internationale, l’ASSE occupe toujours les premières places de Ligue 2. Avec un effectif complet et un début de saison convaincant, les Verts semblent armés pour jouer le titre jusqu’au bout. Roland Romeyer y croit pleinement.

L’AS Saint-Étienne a parfaitement lancé sa saison. Après cinq victoires consécutives, les joueurs de Ian Cathro ont certes connu un premier coup d’arrêt à Dunkerque avant de concéder le match nul sur la pelouse du FC Metz. Deux résultats moins favorables qui ne remettent cependant pas en cause l’excellent début d’exercice des Stéphanois.

Au moment de la trêve internationale, l’ASSE conserve deux points d’avance sur le Red Star et trois sur le Stade de Reims. Les écarts restent encore réduits, mais Saint-Étienne a déjà confirmé qu’il faudrait compter sur lui dans la course à la montée et au titre de champion.

Un effectif taillé pour jouer les premiers rôles

La principale force de l’ASSE se trouve dans la profondeur de son groupe. Ian Cathro dispose d’un effectif équilibré, avec des postes doublés et plusieurs solutions capables de faire la différence. Un luxe dont ne bénéficient pas forcément tous les concurrents des Verts en Ligue 2.

Au-delà des résultats, le contenu proposé depuis le début de la saison se révèle également encourageant. Saint-Étienne cherche à prendre le contrôle des rencontres et se procure régulièrement de nombreuses occasions. Même lors de la défaite à Dunkerque, les Verts n’ont pas été dominés dans le jeu.

Cette qualité collective pousse Roland Romeyer à afficher une grande confiance pour la suite de la saison. Interrogé par le média Gazetta 43, l’ancien dirigeant stéphanois estime que l’ASSE possède toutes les armes pour retrouver rapidement la Ligue 1.

Romeyer voit les Verts terminer champions

« Je pense qu’il n’y aura pas de souci pour les Verts cette saison, parce qu’il y a une équipe bien équilibrée et qu’ils sont vraiment au-dessus des autres équipes. Ils finiront premiers pour moi, tranquilles, et ils vont remonter en Ligue 1, ce qui sera le bonheur pour tous les Stéphanois », a-t-il affirmé.

Roland Romeyer apprécie particulièrement le visage affiché par l’équipe de Ian Cathro : « Il y a une équipe qui correspond bien aux valeurs stéphanoises. Ils jouent au foot, ce sont des gars qui ont une certaine technique et ils mouillent le maillot. Donc, on ne peut rien leur reprocher. »

L’ancien président du directoire considère également que le niveau général du championnat renforce les chances stéphanoises : « Je trouve, en plus, qu’il y a une Ligue 2 qui n’a pas un gros niveau. »

La défaite à Dunkerque rapidement digérée

Roland Romeyer n’a pas davantage été inquiété par le revers concédé à Dunkerque. Selon lui, l’ASSE avait livré une prestation suffisamment solide pour repartir avec un résultat positif.

« Dunkerque a tiré deux fois au but et a marqué deux jolis buts, alors que nous avons eu beaucoup d’occasions sans marquer. Il y a eu pas mal de réussite en face, le nul aurait été mérité. Ce n’est pas grave. Ils ne vont pas gagner tous les matchs, mais il n’y aura pas dix défaites comme l’année passée, c’est clair », a-t-il ajouté.

L’ASSE devra évidemment rester vigilante face au Red Star, à Reims et aux autres prétendants à la montée. Mais avec son début de saison réussi, la richesse de son effectif et les progrès visibles dans le jeu, Saint-Étienne peut clairement viser plus haut qu’un simple retour en Ligue 1. Le titre de champion de Ligue 2 apparaît désormais comme un objectif parfaitement crédible.