Flashback, il y a un an : Quand l’ASSE dictait sa loi à Amiens : la victoire qui cachait une révolution

Il y a un an, les Verts s’imposaient à Amiens grâce à un duo offensif trop fort pour la Ligue 2, croyant tenir la recette du succès. Douze mois plus tard, le club a changé de cap, entre jeunesse propulsée et projet guidé par une nouvelle ambition, loin des certitudes passées.

Il y a un an : Saint-Étienne s’imposait en patron à Amiens

Le 23 septembre 2025, l’ASSE frappait fort sur la pelouse d’Amiens. Encore leader de Ligue 2, le club du Forez s’appuyait alors sur la classe individuelle de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pour faire la différence. Un but du Belge, servi par le Géorgien au terme d’un exploit solitaire, venait sceller une cinquième victoire en sept journées. L’équipe d’Eirik Horneland affichait alors un visage conquérant, portée par des éléments expérimentés comme Larsonneur, Nadé ou Bernauer, et pouvait compter sur des joueurs jugés bien supérieurs au niveau de la division.

Ce soir-là, chaque performance était disséquée : la solidité relative de la défense, l’impact de Jaber au milieu, la promesse technique de Miladinovic… Les supporters vibraient pour un groupe jugé armé pour retrouver l’élite, avec des leaders identifiés et la sensation de vivre la meilleure période depuis des mois. L’optimisme régnait, la dynamique était celle d’un favori, et la montée semblait presque une formalité.

Un an plus tard : changement de décor, nouveau cycle et jeunesse conquérante

Douze mois ont passé et le décor a radicalement changé. L’ASSE a vu défiler les entraîneurs avant que la direction, désormais bien installée avec Kilmer Sports Ventures et Ivan Gazidis, ne mise sur Ian Cathro, un coach jugé enfin à l’image du « peuple vert ». La révolution n’est plus sur le terrain, mais dans la gestion, l’identité et la projection. Le club ne cherche plus à dominer la Ligue 2 avec des individualités au-dessus du lot, mais à construire un collectif pérenne et formateur.

La dynamique sportive n’est pas oubliée : les Verts font toujours parler d’eux sur le marché, mais l’ambition est ailleurs. L’effectif a été largement renouvelé avec sept recrues, dont certaines – comme Csongvai et Nair – se sont immédiatement imposées, tandis que des jeunes issus du centre de formation (comme Dagbo ou les cinq intégrés pendant la trêve) profitent d’une politique de promotion assumée. Désormais, la direction refuse le modèle du club « ultra-riche » et veut bâtir sur la durée, en préparant même la suite à l’ère Kilmer. Plus question de s’enflammer après un bon départ : la prudence est de mise, la montée n’est plus un objectif affiché à tout prix, mais la cohérence et la stabilité priment.

Un an après la victoire d’Amiens, ce flashback révèle un club qui a troqué la quête du coup d’éclat pour celle du projet solide, avec la patience comme nouveau mot d’ordre. La victoire d’hier n’est plus une fin en soi, mais un simple jalon sur la route d’une transformation bien plus profonde.