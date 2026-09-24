OM : un mastodonte a signé à Marseille !

En difficulté sur le plan comptable, l’OM vient de verrouiller une signature bonne pour ses finances.

L’OM cherche actuellement des raisons de sourire. Après un début de saison compliqué en Ligue 1, le club phocéen doit également composer avec des contraintes financières importantes. Mais en dehors du terrain, une nouvelle positive vient d’être officialisée. Et elle concerne un partenaire particulièrement important.

SUEZ monte en puissance avec l’OM

Déjà engagé auprès de l’OM depuis 2024, SUEZ vient de prolonger et surtout de renforcer son engagement. Le groupe devient officiellement Fournisseur Officiel de l’OM pour les saisons 2026-2027 et 2027-2028. Cette nouvelle étape prévoit notamment une présence renforcée de SUEZ au stade Vélodrome, mais aussi la poursuite de plusieurs actions sur le territoire marseillais. Pour l’OM, il s’agit donc d’un partenariat qui dépasse largement le simple affichage commercial.

L’accord doit notamment permettre aux deux structures de poursuivre des initiatives autour de la jeunesse, de l’inclusion et de l’environnement. Le FC La Castellane sera notamment associé à certaines actions menées dans le cadre de cette collaboration. Une dimension locale particulièrement importante pour SUEZ, qui dispose d’une présence considérable dans la région Sud-PACA. Le groupe indique notamment que 2 000 collaborateurs travaillent dans cette région sur les activités liées à l’eau et à la valorisation des déchets. L’OM entend ainsi faire de ce partenariat un levier d’action au-delà des seules rencontres disputées au Vélodrome.

Richard se frotte enfin les mains à l’OM

Michel Havard, directeur du Développement de SUEZ, s’est réjoui de cette nouvelle étape : « Il existe un lien unique entre l’Olympique de Marseille et son territoire. SUEZ partage cette même proximité et cette même énergie. Nous sommes heureux et fiers de poursuivre notre histoire commune avec l’Olympique de Marseille en devenant Fournisseur Officiel du club. » Le dirigeant veut également donner une dimension concrète à cette collaboration, notamment autour de la performance environnementale et de l’impact social. Un discours qui correspond aux engagements développés par le programme Treizième Homme de l’OM, notamment sur les questions environnementales et la réduction de l’impact du club.

Du côté de l’OM, Stéphane Richard a également salué le renforcement de cette collaboration : « Nous sommes très heureux de poursuivre et d’amplifier notre collaboration avec SUEZ, un partenaire engagé à nos côtés dans la construction du club de demain. » Le président de l’OM insiste notamment sur l’extension du partenariat au stade et aux différents sites du club. Cette nouvelle signature commerciale intervient donc à un moment où Marseille doit continuer à diversifier ses sources de revenus.

Une bonne nouvelle pour les finances de l’OM

Impossible évidemment de connaître le montant exact de l’accord à partir des informations communiquées. Mais son extension sur deux saisons supplémentaires constitue une nouvelle source de revenus commerciaux pour l’OM et confirme la volonté du club de développer son réseau de partenaires. Sur le terrain, Marseille traverse une période plus compliquée.

En dehors, le club continue donc de consolider son environnement économique. Après avoir déjà noué une relation avec SUEZ depuis 2024, l’OM vient ainsi de franchir un nouveau cap. Pas de nouveau joueur à présenter cette fois-ci, mais une signature qui compte dans la stratégie du club. Et dans le contexte actuel, chaque partenariat renforcé peut avoir son importance.