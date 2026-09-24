Déjà garni de champion du monde 2026, le PSG pourrait accueillir un prédécesseur au mercato.

Le PSG pourrait encore modifier son entrejeu dans les prochains mois. Après avoir prolongé Fabian Ruiz jusqu’en juin 2028, le club parisien semble déjà anticiper les prochaines évolutions de son milieu de terrain. À 30 ans, l’Espagnol reste un élément important de Luis Enrique, mais plusieurs clubs espagnols s’intéresseraient à lui. Et si le champion du monde espagnol venait à quitter Paris, le PSG aurait déjà identifié un profil de très haut niveau pour lui succéder.

Mac Allister dans le viseur du PSG

Selon 90min, Alexis Mac Allister ferait partie des pistes étudiées par le PSG pour l’avenir. Le milieu de Liverpool possède évidemment un profil particulièrement séduisant pour le club parisien. Champion du monde avec l’Argentine, le joueur de 27 ans connaît parfaitement les exigences du très haut niveau. Il s’est également imposé comme l’un des cadres du milieu des Reds depuis son arrivée en provenance de Brighton en 2023. Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que d’un intérêt. Aucune offre du PSG ni négociation avancée n’est rapportée.

Le scénario dépendrait avant tout de l’avenir de Fabian Ruiz. Le PSG a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028, comme Luis Enrique, João Neves et plusieurs autres joueurs de l’effectif. Mais cette prolongation n’empêche pas l’Espagnol d’être convoité. Son âge, son expérience et son statut international pourraient séduire certains clubs espagnols désireux de le rapatrier. Si une proposition importante arrivait et que toutes les parties y trouvaient leur compte, le PSG pourrait alors devoir anticiper sa succession. Et Mac Allister aurait le profil idéal.

L’Argentin frustré par Liverpool

La situation contractuelle du champion du monde argentin rend d’ailleurs le dossier particulièrement intéressant. Mac Allister est actuellement lié à Liverpool jusqu’en juin 2028. Mais le milieu de terrain a publiquement reconnu sa déception après ne pas avoir reçu de proposition de prolongation cet été, contrairement à Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch. « C’est vraiment triste », avait-il notamment expliqué au sujet de sa situation. Il avait également reconnu avoir eu des possibilités de quitter Liverpool durant l’été, tout en assurant qu’il se sentait toujours bien à Anfield. Depuis, Mac Allister a toutefois calmé les spéculations en précisant qu’aucune décision définitive n’avait été prise concernant son avenir.

Cette situation pourrait néanmoins devenir un véritable enjeu dans les prochains mois. Avec seulement deux années de contrat restantes, Liverpool devra tôt ou tard déterminer s’il souhaite prolonger son milieu argentin ou envisager une vente afin d’éviter de voir sa valeur diminuer à mesure que l’échéance approchera. Mac Allister reste en tout cas très performant. Il a notamment marqué le but de la victoire contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions quelques jours après avoir évoqué sa situation contractuelle. De quoi rappeler aux Reds la valeur sportive de leur numéro 10 et relancer un intérêt naissant du PSG à son égard.