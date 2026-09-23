FC Barcelone : Un nouvel acteur relance le dossier Raphinha

Raphinha prépare une étape importante de son avenir au FC Barcelone. Alors que sa prolongation reste attendue, l’ailier brésilien a décidé de confier la gestion de ses intérêts à un nouvel agent.

Raphinha change d’interlocuteur

Le dossier Raphinha connaît un nouveau mouvement en coulisses. Selon les informations relayées par Foot Mercato, l’international brésilien a confié ses intérêts à un nouvel agent avant sa prolongation avec le FC Barcelone.

Ce changement intervient donc à un moment important. Il ne signifie pas que l’ailier souhaite quitter la Catalogne, mais marque une nouvelle étape dans la préparation de son avenir contractuel. Son nouveau représentant devrait désormais être l’interlocuteur chargé d’accompagner les prochaines discussions avec la direction blaugrana.

Une prolongation encore attendue

À ce stade, aucune précision supplémentaire n’a été communiquée sur la durée du futur contrat ou sur le calendrier des négociations. L’information confirme surtout que le clan Raphinha s’organise avant une éventuelle signature. Le dossier avance, mais il n’est pas encore présenté comme officiellement bouclé.

Ce changement de représentant sera forcément observé de près à Barcelone. Les discussions autour de l’avenir du Brésilien ne sont pas nouvelles et certains points restaient encore à régler pour sa prolongation. La nomination d’un nouvel agent peut désormais permettre de reprendre les échanges sur de nouvelles bases.

Le Barça doit sécuriser un dossier important

Pour le FC Barcelone, l’enjeu est de clarifier rapidement la situation d’un joueur installé dans le projet sportif. Raphinha a régulièrement affiché ses ambitions sous le maillot blaugrana, ce qui plaide en faveur d’une continuité plutôt que d’un départ.

Le club catalan devra néanmoins trouver un accord complet avec son nouveau représentant. Tant qu’aucune annonce officielle n’est publiée, cette réorganisation reste avant tout une étape préparatoire. Elle donne toutefois un nouvel élan à un dossier que le Barça aimerait sécuriser.

Un choix qui prépare la suite

Raphinha prend ainsi les devants avant les prochaines échéances contractuelles. Sans modifier publiquement sa position, le Brésilien place désormais la défense de ses intérêts entre de nouvelles mains. Une décision qui pourrait accélérer les discussions, sans garantir à elle seule leur dénouement.

La prochaine évolution attendue concerne donc la reprise des négociations, puis une éventuelle officialisation par le FC Barcelone. D’ici là, le changement d’agent constitue le principal signal envoyé par le clan Raphinha sur la préparation de son avenir en Catalogne.