Real Madrid, FC Barcelone : un prodige de 15 ans affole les géants

Auteur de 23 buts en 23 matches avec les U18, JJ Gabriel attire déjà les regards des plus grands clubs européens. Le Real Madrid étudie la possibilité de recruter le jeune ailier mancunien, également suivi par le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Le Real Madrid se penche sur JJ Gabriel

Le Real Madrid poursuit sa chasse aux jeunes talents. Après avoir multiplié les paris sur des éléments prometteurs ces dernières années, le club merengue étudie désormais le dossier JJ Gabriel. À seulement 15 ans, l’ailier mancunien se distingue déjà par des statistiques particulièrement solides chez les U18.

Selon les informations relayées par @_BeFootball, le jeune Anglais a inscrit 23 buts en 23 rencontres dans cette catégorie. Un rendement qui n’est pas passé inaperçu à Madrid, où son profil aurait été proposé aux dirigeants.

Le dossier n’en est toutefois qu’au stade de l’étude. La Maison Blanche doit notamment mesurer les contraintes administratives liées au Brexit avant d’envisager une éventuelle arrivée du joueur en Espagne.

Un départ faute d’ouverture chez les professionnels

Malgré ses performances avec les jeunes, JJ Gabriel souhaiterait quitter Manchester. Le prodige anglais estimerait ne pas disposer d’une ouverture suffisante vers l’équipe première, alors qu’il franchit rapidement les étapes dans les catégories de formation.

À 15 ans, JJ Gabriel totalise 23 buts en 23 matches U18 et souhaite partir faute d’ouverture avec l’équipe première. Le Real Madrid étudie sa signature, tandis que le Barça et le Bayern sont également intéressés. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2101654020934742038

Sa volonté de partir pourrait accélérer les démarches de ses prétendants. Le Real doit néanmoins déterminer dans quelles conditions il pourrait accueillir un joueur anglais mineur, les règles de recrutement ayant évolué depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le Barça et le Bayern également sur les rangs

Le Real Madrid n’est pas seul sur ce dossier. Le FC Barcelone apprécie également le profil de JJ Gabriel, tout comme le Bayern Munich. Trois institutions réputées pour leur capacité à attirer puis développer les meilleurs jeunes du continent se retrouvent ainsi autour de la même pépite.

La concurrence entre les deux géants espagnols pourrait peser dans les prochaines semaines. Le Barça et le Real ont déjà l’habitude de se livrer plusieurs duels sur le marché des transferts, notamment lorsqu’un talent précoce apparaît sur les radars européens.

Des chiffres qui renforcent sa cote

Avec une moyenne d’un but par match chez les U18, JJ Gabriel présente forcément un profil très convoité. Ces chiffres ne garantissent pas une adaptation immédiate au plus haut niveau, mais ils expliquent l’attention portée par les recruteurs madrilènes, catalans et bavarois.

Le Real Madrid doit désormais trancher sur la faisabilité de l’opération. Avant toute offensive, le club espagnol entend donc lever les obstacles réglementaires entourant la venue du jeune Anglais.