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FRANCE

PSG – Barça : Ferran Torres a déjà lancé les hostilités avant le choc !

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 22:20
Ferran Torres sous le maillot du PSG

Ferran Torres a déjà hâte de retrouver ses anciens coéquipiers du Barça, que le PSG affrontera le 20 octobre prochain en Ligue des Champions.

Après quatre ans et demi passés au FC Barcelone, Ferran Torres a quitté cet été le club blaugrana pour rejoindre le Paris Saint-Germain, où il a retrouvé son ancien sélectionneur et ex-beau-père, Luis Enrique. Dans la capitale française, le récent champion du monde espagnol réalise des débuts fracassants avec déjà six buts inscrits en seulement cinq matchs disputés toutes compétitions confondues.

Ferran Torres a hâte du PSG – Barça

Et Ferran Torres ne tardera pas à recroiser la route de son ancien club puisque le PSG et le Barça s’affronteront en Ligue des Champions le 20 octobre prochain. Un rendez-vous forcément particulier pour le néo-Parisien, qui se réjouit déjà à l’idée de retrouver ses anciens partenaires, comme l’a confié Eric Garcia.

« J’ai parlé avec Ferran aujourd’hui (lundi). Il est content et il a hâte que l’on s’affronte à Paris. On se taquine, on est amis », a confié le défenseur central du FC Barcelone à la Cadena SER. Après plusieurs saisons passées ensemble sous le maillot blaugrana, Ferran Torres et Eric Garcia ont donc déjà commencé à se chambrer à l’approche de ces retrouvailles.

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