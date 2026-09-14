ASSE : le clin d’œil des supporters du FC Nantes aux Verts à Sochaux !

Les supporters du FC Nantes ont fait un clin d’œil remarqué à leurs homologues stéphanois lors de leur déplacement à Sochaux (2-1).

Les supporters du FC Nantes ont eu une petite pensée pour leurs homologues de l’AS Saint-Étienne samedi dernier lors du déplacement des Canaris sur la pelouse de Sochaux (2-1). En effet, les ultras nantais ont profité de leur présence au stade Bonal pour faire référence à une histoire qui avait beaucoup fait parler en début de saison.

L’histoire du bob ressurgit à Sochaux !

Le 8 août dernier, lors de Sochaux – ASSE (0-3), un supporter sochalien était parvenu à dérober le bob d’un capo des Green Angels présent dans le parcage visiteurs. L’épisode avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux et avait même donné lieu, quelques semaines plus tard, à une tentative de revanche de supporters stéphanois.

Les Nantais ont donc décidé de faire un clin d’œil aux Verts à leur manière. Depuis le parcage visiteurs, les supporters du FCN ont installé au bout d’une perche un bob floqué « Tribune Loire », qu’ils ont tendu en direction de la tribune sochalienne. Une référence évidente à l’épisode vécu par les Green Angels un mois plus tôt et une manière originale de chambrer les supporters du FCSM.