Arrivé cet été en provenance de Diambars, Étienne Mendy a effectué ses premiers pas avec la réserve de l’ASSE lors du Challenge Espoirs face à Reims.

Le week-end n’a pas été particulièrement heureux pour la réserve de l’ASSE. Opposée à son homologue du Stade de Reims dimanche après-midi à Aimé-Jacquet, l’équipe stéphanoise s’est inclinée sur la plus petite des marges (0-1) pour la première journée du Challenge Espoirs. Mais cette rencontre a tout de même permis de découvrir un nouveau visage sous le maillot vert.

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Étienne Mendy fait ses premiers pas à l’ASSE

Arrivé cet été dans le Forez en provenance de Diambars, Étienne Mendy a disputé ses premières minutes avec l’ASSE. Âgé de 18 ans, l’ailier sénégalais représente l’un des paris réalisés par le club stéphanois sur de jeunes joueurs à fort potentiel.

Son arrivée avait été retardée par des problèmes administratifs liés à l’obtention de son visa. Une fois ces démarches réglées, Mendy a enfin pu rejoindre la France et commencer son intégration dans le projet stéphanois. Il était donc particulièrement attendu pour ses premiers pas avec la réserve. Si son nom attire déjà l’attention à l’ASSE, c’est aussi parce que son parcours récent l’a conduit jusqu’en Angleterre.

Étienne Mendy a notamment été mis à l’essai par Manchester United. Le jeune Sénégalais avait ainsi attiré les regards avant de finalement privilégier le projet stéphanois. Formé à la réputée académie Diambars, il sortait d’une saison complète en deuxième division sénégalaise et a participé à la montée de son club dans l’élite. Son profil correspond parfaitement à la stratégie de post-formation développée par l’ASSE.

Un ailier qui possède déjà une belle réputation

Avant son arrivée dans le Forez, plusieurs observateurs avaient déjà souligné ses qualités. Mounir Sonko, consultant à la RTS, le décrivait notamment comme un joueur « extraordinairement percutant, dribbleur », particulièrement à l’aise dans les trente derniers mètres. Des qualités qui devront désormais être confirmées dans le football français. Son passage par la réserve constitue justement la première étape de cette adaptation. L’objectif n’est pas forcément de le propulser immédiatement avec le groupe professionnel, mais de lui permettre de découvrir son nouvel environnement et de progresser progressivement.

La particularité de cette arrivée tient également au nom du jeune Sénégalais. Étienne Mendy porte en effet le même nom qu’un ancien attaquant emblématique de l’ASSE, aujourd’hui âgé de 57 ans. L’ancien Vert a disputé 156 rencontres sous le maillot stéphanois et inscrit 41 buts toutes compétitions confondues avec l’équipe première. Il occupe ainsi une place notable dans le classement historique des buteurs du club. Le clin d’œil est donc forcément sympathique. Reste maintenant au nouveau Étienne Mendy à écrire sa propre histoire.

Cette première apparition avec la réserve ne permet évidemment pas encore de tirer de grandes conclusions. La défaite face à Reims rappelle d’ailleurs que l’adaptation prendra du temps. Mais pour l’ASSE, l’essentiel est ailleurs : Étienne Mendy a enfin pu commencer son aventure sous le maillot vert. Après son passage à l’essai à Manchester United et son expérience à Diambars, le jeune ailier va désormais devoir franchir les étapes une à une. Les supporters stéphanois auront certainement un œil attentif sur ses prochaines apparitions.