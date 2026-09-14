Les supporters de l’OM redoutent déjà un départ prématuré de Bruno Genesio.

La situation commence sérieusement à se tendre sur la Canebière. Après une première victoire encourageante contre Strasbourg, l’OM a enchaîné trois défaites en championnat. Monaco, le Paris FC puis Rennes ont successivement fait tomber les hommes de Bruno Genesio. Un début de saison qui a rapidement fait naître des interrogations autour du technicien marseillais. Et les supporters commencent eux aussi à s’inquiéter.

Trois défaites qui changent l’ambiance à l’OM

But! a décidé de poser directement la question à ses lecteurs : « Craignez-vous un départ prématuré de Bruno Genesio ? » Le résultat donne une première tendance du climat actuel autour de l’OM. 55,6 % des participants ont répondu « Oui ». À l’inverse, 44,4 % ont estimé qu’ils ne craignaient pas un départ prématuré du technicien. La majorité est donc désormais inquiète pour l’avenir de Genesio.

Ce résultat intervient après une série particulièrement négative. L’OM avait pourtant parfaitement lancé son championnat avec une victoire contre Strasbourg. Mais cette bonne impression a rapidement disparu. La défaite à Monaco a marqué le début de la mauvaise série. Le revers contre le Paris FC a ensuite accentué les critiques, avant que Rennes ne vienne infliger un nouveau coup dur aux Marseillais. Trois matches, trois défaites. Forcément, la pression commence à monter.

Genesio déjà sous pression à l’OM ?

Il faut toutefois faire attention à ne pas tirer de conclusions trop rapides. Le sondage de But! traduit avant tout le sentiment d’une partie des supporters. Il ne signifie absolument pas que la direction de l’OM envisage actuellement de se séparer de Bruno Genesio. Le technicien reste en place et dispose encore de la confiance de ses dirigeants. Mais le football va vite, particulièrement à Marseille. Une nouvelle contre-performance pourrait rapidement relancer les débats autour de son avenir.

Genesio va justement avoir deux occasions majeures de redresser la situation. L’OM doit d’abord se déplacer à Istanbul pour affronter Besiktas en Ligue Europa. Une rencontre importante pour lancer enfin la campagne européenne du club. Puis viendra le rendez-vous que tout Marseille attend : le Classique contre le Paris Saint-Germain. Deux matches particulièrement exposés médiatiquement. Une victoire à Besiktas permettrait déjà de calmer une partie des inquiétudes. Un bon résultat contre le PSG pourrait ensuite totalement changer l’atmosphère autour de l’équipe. À l’inverse, deux nouvelles déconvenues pourraient évidemment renforcer les doutes. À Marseille, les résultats restent le meilleur moyen de faire taire les inquiétudes.