Décevant après un début intéressant contre le RC Strasbourg, Angel Gomes pourrait faire les frais de la série noire de l’OM face à Besiktas ce jeudi en Ligue Europa (21h).

Le constat est devenu difficile à ignorer. Après avoir parfaitement lancé sa saison avec une victoire convaincante contre Strasbourg, l’OM s’est progressivement enfoncé. Monaco, Paris FC puis Rennes ont successivement fait tomber les Marseillais en championnat. Et dans ce contexte, Bruno Genesio va devoir trouver rapidement des solutions.

Angel Gomes déjà dans le dur à l’OM

Le déplacement à Istanbul face à Besiktas, jeudi en Ligue Europa, pourrait justement lui permettre de modifier son onze.Angel Gomes avait pourtant démarré la saison avec des signaux encourageants. Le milieu anglais avait notamment délivré une passe décisive lors de la victoire contre Strasbourg. Mais depuis, son influence s’est considérablement réduite. Aligné dans une position de numéro 10, Gomes peine à peser sur les rencontres et s’est également montré en difficulté dans le dernier geste. Face à Rennes, il a notamment eu une grosse occasion à la 51e minute sans parvenir à l’exploiter. Son début de saison reste donc contrasté, avec une première prestation très intéressante avant plusieurs sorties beaucoup plus compliquées. Et Genesio pourrait désormais décider de trancher.

Selon La Provence, la première possibilité consisterait à modifier le rôle de Gomes. L’ancien joueur de Manchester United pourrait redescendre dans le double pivot afin d’apporter davantage de maîtrise au milieu. Mais cette solution paraît compliquée alors que Pierre-Emile Højbjerg et Himad Abdelli semblent aujourd’hui disposer d’une longueur d’avance dans l’entrejeu. Une autre option serait donc beaucoup plus radicale : sortir Gomes du onze. Cette hypothèse permettrait à Genesio de modifier son animation offensive sans forcément changer complètement de système. Le technicien marseillais avait déjà travaillé différentes solutions internes, notamment un 4-4-2 et l’utilisation d’Amine Harit dans une position plus centrale.

Harit recentré, Abdallah lancé à l’OM ?

C’est là que le dossier Keyliane Abdallah devient particulièrement intéressant. Le jeune ailier de l’OM a déjà montré de belles choses en sortie de banc depuis le début de la saison. Une titularisation sur le côté droit permettrait à Genesio de recentrer Harit derrière l’attaquant. Cette solution avait déjà été envisagée dans la préparation du déplacement à Rennes, où Abdallah avait même été utilisé avec les présumés titulaires à l’entraînement. Le jeune Marseillais pourrait donc profiter de cette situation pour franchir un nouveau cap. Et surtout, son profil offrirait davantage de percussion sur le côté droit.

Toujours d’après La Provence, Genesio dispose également d’une autre carte : passer en 4-4-2. Cette option permettrait notamment d’associer davantage Neal Maupay ou un autre attaquant à Amine Gouiri, tout en rapprochant les joueurs offensifs de la surface. Mais un tel changement représenterait un véritable choix fort après seulement quelques semaines de travail. Le problème de l’OM reste surtout la profondeur de son effectif. Les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ont notamment réduit les solutions au milieu, obligeant Genesio à bricoler avec les joueurs disponibles. Mais à Istanbul, le premier grand choix fort du technicien marseillais pourrait bien concerner son numéro 10.