Pierre Ménès a livré une analyse très critique de la victoire du Stade Rennais contre l’OM, vendredi au Riazhon Park (1-0).

Le Stade Rennais continue d’avancer à petits pas. Après ses deux premiers succès de la saison et un nul contre le PSG en ouverture (2-2), le le club breton a enchaîné face à l’OM (1-0).

Ménès pas emballé par le Stade Rennais à la sauce Haise

Un but d’Adrien Thomasson au retour des vestiaires a suffi aux hommes de Franck Haise pour prendre les trois points. Avec dix points pris sur douze possibles, le Stade Rennais occupe même provisoirement la première place de Ligue 1. Mais cette belle dynamique ne suffit pas à convaincre tout le monde.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a livré une analyse particulièrement sévère de cette victoire. Pour l’ancien consultant, Rennes gagne mais ne maîtrise pas encore suffisamment ses rencontres. « C’est leur troisième succès d’affilée, avec un but d’écart et troisième match où je ne peux pas dire que je sois emballé par ce que je vois », a-t-il expliqué. Un constat qui tranche avec le classement du Stade Rennais. Car si les résultats sont excellents, Ménès estime que le contenu reste largement perfectible.

Le principal reproche concerne l’entrejeu du Stade Rennais. Pierre Ménès estime notamment que le trio composé de Valentin Rongier, Mahdi Camara et Adrien Thomasson devrait être capable de faire beaucoup mieux dans la maîtrise du jeu : « Un milieu de terrain avec Rongier, Camara et Thomasson doit être capable de faire beaucoup mieux. En première période, on n’a rien vu ! » Une critique particulièrement forte alors que Thomasson a justement offert la victoire à Rennes quelques minutes après la pause. Le milieu de terrain, de retour dans le onze, a inscrit son premier but sous les couleurs rennaises après une remise de la tête de Mousa Al-Tamari. Il avait déjà délivré deux passes décisives depuis le début de la saison.

Une première période inquiétante au Stade Rennais ?

Ménès reconnaît toutefois que le Stade Rennais a affiché un visage nettement plus convaincant après la pause. C’est d’ailleurs ce changement qui a permis aux Bretons de faire basculer la rencontre. Franck Haise avait lancé Mousa Al-Tamari à la pause, et l’entrée de l’ailier a complètement modifié l’animation rennaise.

Sa vitesse et ses appels ont étiré le bloc marseillais avant de participer directement à l’ouverture du score. Haise lui-même a reconnu que son équipe avait dû « mettre plus de choses » après une première période compliquée. Malgré les critiques, Franck Haise dispose évidemment d’un argument difficile à contester : les résultats.

Le SRFC compte désormais dix points après quatre journées, avec trois victoires et un match nul. Le club breton n’a toujours pas perdu et vient également d’obtenir son premier clean-sheet de la saison. La sortie de Pierre Ménès pose finalement une question intéressante : Rennes peut-il continuer à gagner en affichant aussi peu de maîtrise par moments ? Pour l’instant, la réponse est oui mais gare à la suite.