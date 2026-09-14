Waldemar Kita, qui a exprimé son ras-le-bol à la tête du FC Nantes, serait déjà prêt à replonger.

Le président du FC Nantes a confirmé des offres de rachat et n’exclut pas de reprendre un autre club à l’avenir en cas de départ. Le FC Nantes vit une nouvelle période de turbulences. Relégué en Ligue 2 au printemps dernier, le club nantais connaît un début de saison très compliqué.

Kita se pose sérieusement des questions

Dans ce contexte, Waldemar Kita, à la tête du FCN depuis 2007, semble avoir atteint un tournant. Le président-propriétaire vient en effet de confirmer l’existence de trois propositions de rachat. Il assure toutefois ne pas être pressé de céder le club et veut que l’opération soit réalisée dans de bonnes conditions. Après près de vingt ans à la tête du FC Nantes, Waldemar Kita reconnaît désormais une véritable usure.

« Je me pose beaucoup de questions à mon égard. Peut-être ne suis-je pas fait pour ça. La passion va peut-être trop loin. J’essaie d’être dans l’humain, que le club soit familial, etc. Aujourd’hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main », a-t-il affirmé dans Presse Océan ce week-end.

Une déclaration particulièrement forte de la part d’un propriétaire qui a longtemps affiché sa volonté de poursuivre son projet à Nantes. Kita assume même une forme d’autocritique, estimant qu’« un truc ne va pas » et reconnaissant que les résultats sportifs parlent d’eux-mêmes. Le contexte actuel n’aide évidemment pas. Après la relégation en Ligue 2, les Canaris ont connu un début d’exercice très compliqué et ont déjà changé d’entraîneur.

Et s’il rachetait déjà un autre club ?

La grande nouveauté concerne surtout le dossier de la vente. Waldemar Kita a confirmé avoir reçu trois propositions pour le FC Nantes. Il n’a toutefois pas révélé l’identité des candidats, les discussions étant protégées par des clauses de confidentialité. Rien n’est donc encore acté. Kita insiste d’ailleurs sur le fait qu’il n’est pas pressé : une cession pourrait intervenir rapidement comme prendre plusieurs mois, voire davantage.

C’est probablement la déclaration la plus surprenante de son entretien. Même s’il envisage de quitter Nantes, Waldemar Kita ne semble pas prêt à tourner complètement le dos au football : « Je ne suis pas à un mois ou deux près, voire à une année. Peut-être que j’achèterai un autre club… Quand on est cinglé, on l’est jusqu’au bout. »

Une phrase qui résume assez bien son rapport au football. Après près de deux décennies à Nantes, le dirigeant pourrait donc éventuellement passer la main tout en restant propriétaire d’un autre club à l’avenir. Pour l’heure, aucune piste concrète n’est connue concernant un éventuel nouveau projet. Il s’agit davantage d’une possibilité évoquée par Kita lui-même.

Le FC Nantes pourrait enfin changer de propriétaire

L’hypothèse d’un départ n’est donc plus seulement une rumeur. Trois propositions sont désormais sur la table et Waldemar Kita reconnaît lui-même qu’il pourrait être temps de passer la main. Mais le processus est loin d’être terminé.

Le propriétaire veut choisir un projet capable d’assurer la pérennité du FC Nantes et ne souhaite manifestement pas vendre dans la précipitation. Les supporters devront donc encore patienter avant de savoir si l’ère Kita touche réellement à sa fin.

Une chose est certaine : après dix-neuf ans à la tête des Canaris, le patron nantais ouvre désormais beaucoup plus clairement la porte à un départ. Et le plus étonnant reste peut-être ailleurs : même sur le point de quitter Nantes, Waldemar Kita pourrait déjà penser à la suite.