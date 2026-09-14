Buteur pour sa première sous le maillot du Séville FC, où il est prêté par l’ASSE, Lucas Stassin (21 ans) a eu moins de réussite pour sa deuxième apparition en Liga.

Les débuts de Lucas Stassin en Espagne ont parfaitement commencé. Entré en jeu contre l’Espanyol Barcelone lors de la précédente journée, l’attaquant belge avait rapidement trouvé le chemin des filets pour sa première apparition sous le maillot du Séville FC. L’entrée remarquée de l’attaquant prêté par l’ASSE avait immédiatement suscité beaucoup d’attentes autour du joueur de 21 ans. Mais pour sa deuxième apparition en Liga, le scénario a été bien différent.

Stassin titulaire pour la première fois

Pour son premier match au Ramón-Sánchez-Pizjuán, Lucas Stassin a été titularisé par son nouvel entraîneur. Une première qui avait forcément une saveur particulière pour l’attaquant prêté par l’ASSE avec une option d’achat estimée à 25 millions d’euros. Et Stassin aurait même pu obtenir une belle occasion dès la 11e minute. Après avoir éliminé José Luis Gayà dans la surface, l’ancien Stéphanois a vu le défenseur valencien lui marcher sur le pied. Malgré les protestations sévillanes, l’arbitre n’a finalement pas accordé de penalty. Une décision qui aurait pu permettre à Stassin de lancer sa rencontre.

Après cette situation litigieuse, le Belge n’a toutefois pas réellement réussi à peser sur la rencontre. Moins dangereux que lors de son entrée en jeu contre l’Espanyol, Stassin a éprouvé davantage de difficultés à se mettre en évidence face à une équipe de Valence bien organisée. Son équipe a néanmoins fini par faire la différence. Le Séville FC a inscrit l’unique but de la rencontre dans les dernières minutes et s’est offert une victoire précieuse. Stassin, lui, est resté sur le terrain jusqu’à la 83e minute, soit seulement deux minutes après le but décisif. Une marque de confiance malgré une prestation moins convaincante.

Rien d’alarmant pour l’ASSE

Il serait toutefois prématuré de parler de véritable coup d’arrêt. Stassin découvre un nouveau championnat, une nouvelle équipe et un nouvel environnement. Après avoir marqué dès son premier match, il vient simplement de connaître une rencontre plus compliquée. Son temps de jeu reste surtout intéressant à observer. Après avoir été décisif comme remplaçant contre l’Espanyol, il a cette fois débuté la rencontre et a été maintenu sur le terrain pendant plus de 80 minutes. Le staff sévillan semble donc vouloir lui donner rapidement des responsabilités. Pour l’ASSE, l’enjeu reste évidemment important.

Le prêt de Lucas Stassin comporte une option d’achat estimée à 25 millions d’euros. Si l’attaquant parvient à s’imposer durablement en Liga, cette opération pourrait donc devenir particulièrement intéressante pour Saint-Étienne. Le joueur est toujours sous contrat avec les Verts jusqu’en 2029 et son avenir pourrait dépendre en grande partie de ses performances en Espagne. Le Séville FC va désormais rapidement devoir enchaîner. Après cette victoire contre Valence, le club andalou s’est provisoirement installé sur le podium de la Liga. Et Lucas Stassin aura déjà un rendez-vous particulièrement attendu lors de la prochaine journée. Séville se déplacera à La Corogne mercredi prochain, où l’attaquant pourrait croiser la route d’un visage bien connu du football français : Pierre-Emerick Aubameyang.