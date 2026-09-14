Toujours pas décisif à Dunkerque pour la première défaite de la saison de l’ASSE, Gautier Larsonneur (29 ans) est redevenu un sujet chez les Verts.

Le sans-faute s’est arrêté brutalement. Après cinq victoires consécutives pour lancer son championnat, l’ASSE s’est inclinée à Dunkerque. Une contre-performance collective qui a mis fin au départ parfait des hommes de Ian Cathro.

Larsonneur directement impliqué sur le deuxième but

Et si Gautier Larsonneur ne peut évidemment pas être tenu pour seul responsable de cette défaite, le gardien stéphanois n’a pas non plus échappé aux critiques.Le collectif des Verts a affiché beaucoup moins d’impact que lors de ses précédentes sorties. L’ASSE n’a véritablement réagi que dans le dernier quart d’heure, après avoir longtemps subi les événements. Dans ce contexte, Larsonneur n’a pas été suffisamment décisif.

Le gardien de l’ASSE a subi deux tirs cadrés face à Dunkerque… pour deux buts encaissés. Aucun arrêt à son actif sur cette rencontre. Sa responsabilité apparaît surtout sur le deuxième but. Son placement au départ de la frappe de Keita ne lui a pas permis d’être en mesure d’intervenir efficacement. Une erreur qui vient forcément alimenter les interrogations autour de son début de saison.

Les supporters de l’ASSE lâchent Larsonneur

Sur l’ensemble du championnat, les chiffres de Gautier Larsonneur ne sont effectivement pas particulièrement impressionnants. Selon les données de Sofascore, le portier stéphanois comptait dix arrêts et deux clean-sheets, avec quatre arrêts réalisés à l’intérieur de sa surface. Dans le même temps, l’ASSE avait encaissé six buts. Des statistiques à replacer dans leur contexte, puisque la défense et le fonctionnement collectif jouent évidemment un rôle majeur dans le nombre d’occasions concédées. Mais à l’ASSE, la question du gardien reste particulièrement sensible. Pour espérer retrouver la Ligue 1, les Verts devront afficher une grande solidité défensive sur la durée. Forcément, la prestation à Dunkerque fait ressurgir un sujet qui avait déjà animé le mercato stéphanois. Le départ de Larsonneur avait effectivement été évoqué durant l’été. Avec cette nouvelle contre-performance, certains supporters considèrent désormais que la question mérite d’être posée une nouvelle fois.

Le site Evect n’a d’ailleurs pas hésité à relancer le débat : « Faut-il rouvrir le dossier Larsonneur ? » Une interrogation qui montre à quel point la confiance autour du gardien peut rapidement devenir un sujet à Saint-Étienne. Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont multipliées après la rencontre. Peuple Vert a notamment relayé plusieurs réactions particulièrement sévères de supporters stéphanois. « Comment ça se fait qu’aujourd’hui Larsonneur est méconnaissable ? Je ne parle pas spécialement de ce soir, mais depuis 2 saisons c’est compliqué.. » Un autre supporter a choisi l’ironie pour résumer son sentiment : « Larsonneur actuellement c’est pas un gardien, c’est un abonnement Uber Eats : les buts arrivent directement chez lui. » D’autres messages sont encore plus directs : « Larsonneur 6 matchs 6 buts, ça fait donc 1 but par match… Les mêmes erreurs et on recommence » ou encore « Larsonneur et son totem d’immunité, ça commence vraiment à être fatigant ». Des réactions qui illustrent une défiance grandissante, même si elles restent évidemment des opinions de supporters.

Une concurrence pourrait-elle changer la donne ?

La situation mérite désormais d’être surveillée par Ian Cathro. Le technicien écossais a installé Larsonneur comme son numéro un depuis le début de la saison. Mais les performances récentes pourraient relancer la réflexion sur la hiérarchie des gardiens. D’autant que l’ASSE ambitionne toujours de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Dans un championnat où chaque erreur peut coûter plusieurs points, le poste de gardien sera forcément scruté avec attention. Laurent Hess, correspondant de But! à Saint-Étienne, partage lui aussi les interrogations autour du niveau actuel de Larsonneur.

Pour l’instant, aucune décision concernant Gautier Larsonneur n’est annoncée. Il serait donc prématuré de parler d’un départ imminent mais le dossier est clairement revenu sur la table après cette première défaite. Et si les prestations du gardien ne s’améliorent pas, les dirigeants stéphanois pourraient être amenés à réfléchir à nouveau à une évolution de leur situation dans les prochains mois. Après cinq victoires, l’ASSE a connu son premier coup d’arrêt. Et, déjà, le dossier Larsonneur est rouvert.