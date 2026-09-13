OM : Benatia vide son sac et interpelle McCourt sur le Mercato

Pour ses débuts de consultant au Canal Football Club, Medhi Benatia est revenu sans détour sur son passage à l’OM et l’échec de la saison dernière. L’ancien dirigeant phocéen a également livré sa version du mercato estival et appelé Frank McCourt à prendre ses responsabilités.

Benatia assume l’échec de la saison dernière

Quelques semaines après son départ de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia n’a pas fui ses responsabilités. Désormais consultant pour Canal+, l’ancien défenseur marocain a reconnu que l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi aurait dû terminer beaucoup plus haut que la cinquième place en 2025-2026.

« L’année dernière, on avait un effectif pour être sûr d’être top 2. On s’est plantés. C’est ça la vérité », a-t-il admis. Benatia assure néanmoins avoir toujours agi dans l’intérêt du club : « Je peux me regarder dans une glace, je n’ai jamais triché pour ce club. » Il n’a en revanche pas souhaité adresser directement un message aux supporters, estimant son départ encore trop récent.

Genesio soutenu malgré un départ compliqué

Avec trois défaites lors des quatre premières journées de Ligue 1, l’OM connaît un début de saison délicat. Benatia reste pourtant confiant. Il juge le contenu « cohérent » et considère Bruno Genesio comme « le top coach que l’OM pouvait avoir cet été ». À ses yeux, le technicien doit surtout composer avec un banc trop court et un recrutement limité.

L’ancien dirigeant appelle donc à la patience pour cette « année de transition ». Le contexte reste néanmoins agité autour du nouvel entraîneur, dont les désaccords supposés avec Frank McCourt sur le brassard de Pierre-Emile Højbjerg, le projet jeunes et le cas Igor Paixao alimentent déjà les discussions.

Venu pour calmer le jeu, Bruno Genesio fait déjà des vagues à l’OM. Opposé à McCourt sur le retrait du brassard de Højbjerg et prêt à partir sans Paixao, il met la pression. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2099134883465462064

McCourt aurait « coupé les robinets »

Benatia a surtout avancé une explication claire aux difficultés estivales. Après dix années de déficit, Frank McCourt aurait décidé de « couper les robinets », contraignant le club à vendre et à alléger sa masse salariale. Selon les éléments rapportés par Foot Mercato, l’OM se trouvait également sous la contrainte du fair-play financier.

L’ancien conseiller sportif a notamment révélé avoir facilité les échanges avec Fenerbahçe, l’Atlético de Madrid et Al-Ahli autour de Mason Greenwood. Il estime aussi qu’un départ d’Igor Paixao aurait été difficile à compenser numériquement, se félicitant que Genesio et les supporters aient réussi à se faire entendre.

Un message direct envoyé à l’actionnaire

Concernant de nouvelles ventes avant le 30 juin, Benatia refuse de se montrer catégorique. « Ça dépend de l’actionnaire de mettre aussi un peu de sa poche », a-t-il glissé à l’attention de McCourt. Il rappelle enfin que les recrutements et les salaires décidés sous son mandat avaient été validés par la hiérarchie afin de bâtir une équipe capable de retrouver la Ligue des Champions. Une ambition qui a finalement laissé place à une nécessaire cure d’austérité.