PSG : énorme coup dur pour un cadre avant la trêve internationale

Le PSG a perdu Achraf Hakimi sur blessure dès la première période face au Stade Brestois, ce dimanche. Contraint de quitter ses partenaires après un contact, le Marocain suscite forcément de l’inquiétude à quelques jours de rejoindre sa sélection.

Hakimi abandonne sa place avant la pause

La soirée avait pourtant bien commencé pour le PSG au stade Francis-Le Blé. Après l’hommage rendu à Éric Roy, les hommes du club de la capitale ont rapidement pris les commandes grâce à un superbe but de Ferran Torres. Les débats se sont ensuite équilibrés, Brest parvenant à mieux contenir les offensives parisiennes.

Le premier véritable coup dur est survenu à la 39e minute. Touché lors d’un contact, Achraf Hakimi n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre. Le latéral droit a cédé sa place à Fabian Ruiz, obligeant le staff parisien à revoir son organisation avant même la mi-temps. Foot Mercato rapporte également cette sortie prématurée, sans apporter davantage de précisions sur la nature du problème physique.

Francis-Le Blé rend hommage à Éric Roy

Cette rencontre de clôture de la quatrième journée de Ligue 1 s’est déroulée dans un contexte particulièrement chargé en émotion. Trois mois après la disparition d’Éric Roy, le Stade Brestois et son public ont rendu un vibrant hommage à l’ancien entraîneur du club avant le coup d’envoi.

Trois mois après sa disparition, le souvenir d’Éric Roy guide toujours le Stade Brestois. Avant de défier le PSG, le vestiaire brestois puise une force collective dans la mémoire de son ancien entraîneur. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2098855411248177185

Les Brestois avaient d’ailleurs affiché leur volonté de jouer pour lui. Après l’ouverture du score parisienne, ils ont progressivement rééquilibré les débats, donnant davantage de relief à cette soirée forcément particulière dans l’enceinte finistérienne.

Une inquiétude avant le rassemblement du Maroc

Le PSG attend désormais d’en savoir plus sur l’état de santé de son défenseur. Aucun diagnostic ni aucune durée d’indisponibilité n’ont été communiqués dans l’immédiat. La manière dont Hakimi a dû abandonner ses partenaires suffit néanmoins à placer le club parisien dans l’attente, alors que les pépins physiques ont déjà pesé sur Paris.

Le calendrier ajoute une préoccupation supplémentaire. La trêve internationale approche et l’ancien joueur du Real Madrid doit retrouver la sélection marocaine. Son aptitude à rejoindre les Lions de l’Atlas dépendra donc de la gravité de sa blessure et des examens réalisés après la rencontre.

Fabian Ruiz lancé dans un rôle inhabituel

L’entrée de Fabian Ruiz illustre enfin la nécessité pour le staff parisien de s’adapter dans l’urgence. Milieu de terrain de métier, l’Espagnol a été appelé pour compenser cette sortie alors que la première période n’était pas terminée. Une solution dictée par les circonstances, dans un secteur où chaque absence réduit les possibilités de rotation.

Paris devra désormais surveiller l’évolution de son latéral au cours des prochaines heures. Pour le PSG comme pour le Maroc, le verdict médical concernant Achraf Hakimi sera particulièrement attendu.