Le Mans – RC Lens : la compo de Toppmöller est connue, il y a des choix forts !

On connaît les compositions officielles du match de la quatrième journée de Ligue 1 entre Le Mans et le RC Lens.

Le RC Lens se déplace ce dimanche (17h15) sur la pelouse du Mans, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Restant sur deux défaites consécutives en championnat, les Sang et Or tenteront de renouer avec la victoire face au promu manceau et de repartir de l’avant, portés par leur succès renversant décroché jeudi sur la pelouse du Slavia Prague (2-3) en Ligue des Champions.

Gradit titulaire, Ganiou sur le banc !

Et il y a quelques surprises dans le onze de départ aligné par Dino Toppmöller pour cette rencontre. L’entraîneur lensois a notamment décidé de titulariser Jonathan Gradit, tandis qu’Ismaëlo Ganiou débute, à la surprise générale, sur le banc. Mickaël Cuisance et Odsonne Edouard font également leur retour dans le onze de départ.

Les compos officielles

Le Mans : Hatfout – Boissé, Yohou (c), Voyer – Bamba, Bourabaa, Bretelle, Vercruysse, Calodat – Gueye, Mafouta.

RC Lens : Risser – Gradit, Antonio, Udol – Aguilar, Cuisance, Bulatovic, Skoras – Thauvin (c), Sima, Edouard.