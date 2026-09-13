FC Barcelone : le pari à 100 M€ qui peut déjà lui coûter cher !

Le FC Barcelone avait étudié la piste Joao Pedro pour préparer la succession de Robert Lewandowski. Resté à Chelsea malgré une valorisation comprise entre 80 et 100 M€, l’attaquant brésilien réalise un début de saison qui peut nourrir quelques regrets en Catalogne.

Joao Pedro démarre très fort avec Chelsea

Joao Pedro n’a pas eu besoin d’une longue période d’adaptation. À 24 ans, l’avant-centre brésilien a immédiatement trouvé ses marques avec Chelsea, compilant trois buts et trois passes décisives lors de ses quatre premières rencontres de Premier League cette saison.

Des débuts convaincants qui lui ont valu d’être élu joueur du mois d’août. Selon les informations relayées par Onze Mondial, le Barça avait pourtant sérieusement étudié son profil durant l’été, en parallèle de la piste menant à Julián Alvarez.

Une comparaison flatteuse avec Karim Benzema

Les performances du Brésilien ont notamment impressionné Xabi Alonso. Interrogé sur une éventuelle comparaison avec Erling Haaland, le technicien espagnol a insisté sur l’apport global de l’attaquant : « Je dirais que oui. Il a été excellent. Pas seulement dans le football, mais aussi dans sa personnalité, sa maturité et son désir. »

Son profil lui rappelle toutefois davantage Karim Benzema. « À bien des égards, il me rappelle Benzema », a expliqué Xabi Alonso. Joao Pedro est capable de peser dans la surface, de participer à la construction ou encore de se décaler sur le côté gauche. Son efficacité dans le domaine aérien complète une palette particulièrement large.

Le Barça avait préparé une opération coûteuse

À Barcelone, Joao Pedro était considéré comme un potentiel successeur de Robert Lewandowski. La direction catalane avait même envisagé de reproduire une opération similaire à celle réalisée avec Raphinha en 2022. Le prix du joueur, alors estimé entre 80 et 100 M€, représentait néanmoins un obstacle majeur.

Le Barça continue dans le même temps de miser sur Raphinha. Auteur d’un début de saison très prolifique, le capitaine brésilien pourrait prochainement prolonger son contrat jusqu’en 2030 afin d’éloigner l’intérêt venu d’Arabie saoudite.

Le FC Barcelone veut prolonger Raphinha jusqu’en 2030. Auteur de huit buts en cinq matches, le capitaine doit prochainement discuter avec Deco. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2099043054283788508

Des regrets déjà permis en Catalogne

Chelsea a finalement conservé Joao Pedro et peut, au regard de ses premières sorties, se féliciter de cette décision. Le dossier était difficilement accessible pour les finances barcelonaises, mais le rendement immédiat du Brésilien valide l’intérêt porté par la direction blaugrana.

La succession de Lewandowski reste un chantier important à moyen terme. Si Joao Pedro maintient ce rythme en Premier League, sa valorisation ne devrait pas baisser et une nouvelle offensive du Barça deviendrait encore plus compliquée. Le club catalan sait désormais qu’il avait identifié un élément prometteur, mais particulièrement coûteux.