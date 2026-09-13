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FRANCE

Dunkerque – ASSE (2-1) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 13 Sep 2026, 06:00

L’ASSE a subi sa première défaite de la saison hier soir sur le terrain de Dunkerque. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (3)

En première mi-temps, il aurait dû être sanctionné après avoir pris le ballon avec ses mains en dehors de sa surface (36e). Et au retour des vestiaires, il a encaissé deux buts sur deux frappes lointaines de Ayari et Keita. Sans être exempt de tour reproche sur le deuxième but de l’USLD. Le tout sans faire le moindre arrêt.

PEDRO (5), puis FERREIRA

Pedro livrait une prestation assez neutre jusqu’à son remplacement par FERREIRA, auteur d’une entrée en jeu laborieuse, avec plusieurs passes ratées, des pertes de balle, une touche mal faite. Une calamité !

LE CARDINAL (4)

Rapidement averti (19e), le capitaine des Verts n’a pas eu son rayonnement habituel. Eliminé par Keita sur le deuxième but de l’USLD.

NAIR (4)

Il s’est fait une frayeur sur un dégagement de la tête cafouillé (56e). Et a eu du déchet dans ses relances.

BERNAUER (4), puis EL JAMALI

Positionné très haut dans le couloir gauche, Bernauer a eu du déchet technique en première mi-temps avant de basculer au milieu à la sortie de Svetlin. Et de rater une balle de 2-2 en tirant sur l’impeccable Ramos (75e). Remplacé par EL JAMALI, très discret.

CSONGVAI (5)

L’un des rares à avoir joué à peu près à son niveau.

SVETLIN (4), puis OLD

Comme à Dijon, Svetlin est passé à côté de son match. Peu consistant. Remplacé par OLD, actif mais un peu trop souvent hors jeu pour un latéral…

BOAKYE (6)

Le Ghanéen a inscrit son troisième but en trois matches, d’une belle frappe du gauche. Une ouverture pour Cardona (63e) et une frappe sur la barre (90e+2).

DAVITASHVILI (6)

Remuant, le Géorgien a délivré une jolie passe décisive à Boakye. Une belle remise pour Bernauer (75e) après avoir tiré sur Ramos (69e). Son meilleur match de ce début de saison, même s’il a parfois oublié de défendre…

BALLO (4), puis BREUM

Auteur d’une tête pas assez appuyée (10e), Ballo n’a guère pesé sur les débuts, comme lors des deux matchs précédents. Remplacé par BREUM, qui aurait pu égaliser à 2-2 si sa frappe n’avait pas été contrée (86e).

CARDONA (4), puis DUFFUS

Peu en vue, Cardona s’est illustré par un bon centre pour Boakye (10e) et il a tiré à côté sur son unique occasion (63e). Remplacé par DUFFUS, auteur d’une entrée dynamique mais improductive.

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