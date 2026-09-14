RC Lens, PSG : ils sont dans l’équipe type de la 4e journée de Ligue 1

La 4e journée de Ligue 1 a livré son verdict et déjà plusieurs joueurs se détachent. Le PSG place deux éléments dans l’équipe type, tandis que le RC Lens est également représenté après son nul spectaculaire au Mans.

Le week-end de Ligue 1 à peine terminé, l’heure est déjà aux premiers bilans. Entre les confirmations, les belles surprises et les performances individuelles remarquées, plusieurs joueurs ont marqué les esprits lors de cette 4e journée. Parmi eux, trois éléments issus de deux clubs particulièrement suivis : le PSG et le RC Lens.

Deux Parisiens récompensés après Brest

Malgré un début de saison poussif en championnat, le Paris Saint-Germain a enfin décroché sa première victoire en Ligue 1.

Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 1-0 sur la pelouse du Stade Brestois grâce à un but de Ferran Torres dès les premières minutes. Mais si l’attaque parisienne a encore manqué d’efficacité, Matvey Safonov a réalisé une prestation déterminante dans les cages.

Le gardien russe a notamment effectué six arrêts et permis au PSG de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Une performance suffisamment convaincante pour lui ouvrir les portes de l’équipe type de la 4e journée. Maxifoot l’a même désigné joueur de la journée après son match à Brest.

Autre Parisien récompensé : Willian Pacho.

Le défenseur équatorien a livré une prestation particulièrement solide dans le Finistère. Il a remporté ses cinq duels disputés, contribuant directement à la solidité défensive du PSG.

Ivanovic, la belle surprise du RC Lens

Le RC Lens possède lui aussi un représentant dans cette équipe type : Franjo Ivanovic.

La recrue estivale n’a pas débuté la rencontre face au Mans, mais son entrée en jeu a immédiatement changé la dynamique offensive du Racing.

Alors que les Sang et Or étaient menés 2-0, l’attaquant croate a trouvé le chemin des filets pour permettre à Lens de revenir dans la partie. Abdallah Sima avait auparavant réduit l’écart, avant qu’Ivanovic ne participe à cette remontée spectaculaire. Le Racing a finalement arraché le point du nul avec un score de 2-2.

Cette réalisation récompense donc une entrée remarquée pour le jeune attaquant, arrivé cet été pour renforcer le secteur offensif lensois.

Le PSG peut enfin souffler

Pour Paris, la présence de Safonov et Pacho dans cette équipe type confirme surtout l’importance de la solidité défensive affichée à Brest.

Le PSG a certes encore beaucoup de travail dans le jeu, comme l’a reconnu Luis Enrique après la rencontre, mais cette première victoire doit permettre au club de lancer véritablement sa saison en championnat.

La prochaine échéance sera particulièrement attendue puisque le PSG se déplacera au Vélodrome pour affronter l’OM le 20 septembre.

Le RC Lens confirme ses ressources

Côté lensois, la prestation d’Ivanovic illustre également la profondeur du nouvel effectif de Dino Toppmöller.

Après leur victoire spectaculaire à Prague en Ligue des champions, les Sang et Or ont trouvé les ressources pour revenir de 0-2 à 2-2 au Mans. Un scénario qui démontre que les recrues peuvent rapidement avoir un impact.

Ivanovic a donc marqué des points au moment où la concurrence s’annonce importante dans le secteur offensif.

Trois joueurs, deux clubs et des profils très différents : Safonov, Pacho et Ivanovic sont les représentants du PSG et du RC Lens dans l’équipe type de cette 4e journée de Ligue 1.