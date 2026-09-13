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FRANCE

FC Barcelone : le pari Raphinha affole déjà tous les compteurs !

Par Wladimir DELCROS - 13 Sep 2026, 22:23
FC Barcelone : le pari Raphinha affole déjà tous les compteurs !

Privé de Julián Álvarez et confronté aux départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, le FC Barcelone a trouvé une solution inattendue. Repositionné en pointe par Hansi Flick, Raphinha réalise un début de saison digne de Lionel Messi.

L’échec Julián Álvarez vite digéré

Le Barça avait tout tenté cet été pour convaincre l’Atlético de Madrid de lui céder Julián Álvarez. Mais les Colchoneros ont catégoriquement fermé la porte, obligeant les dirigeants catalans à revoir leurs plans. Une situation délicate puisque Robert Lewandowski arrivait au terme de son contrat et que Ferran Torres quittait la Catalogne pour rejoindre Paris.

Outre l’arrivée de Gabriel Jesus, Hansi Flick a donc fait un choix fort : installer Raphinha à la pointe de son attaque. Un pari largement gagnant jusqu’ici. Comme le souligne Foot Mercato, l’ancien Rennais marche même sur les traces de Lionel Messi.

Raphinha égale une performance de Messi

Après cinq journées de Liga, le capitaine blaugrana totalise six buts et trois passes décisives. Il a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses apparitions en championnat. Aucun joueur du Barça n’avait affiché un tel bilan à ce stade d’une saison depuis Messi en 2017-2018. L’Argentin comptait alors neuf buts et une passe décisive.

À ces statistiques s’ajoute le doublé inscrit contre le Feyenoord en Ligue des Champions, lors de la victoire catalane (5-1). Déjà très ambitieux avec le Barça, Raphinha se montre décisif à chaque rencontre depuis le début de la saison.

Flick conforté dans son choix

Raphinha ne se contente pas de marquer. Lors de la victoire à Levante (4-2), le Brésilien a délivré deux nouvelles passes décisives et confirmé sa capacité à faire jouer ses partenaires. Une activité et un altruisme qui correspondent au profil du numéro 9 moderne recherché par Flick.

« On dirait qu’on est à notre meilleur niveau avec ce début, mais non. Je suis content. Nous avons réalisé un excellent début, mais en seconde période, nous avons un peu baissé d’intensité », a expliqué le technicien allemand après la rencontre. Celui-ci avait récemment présenté Raphinha comme « l’un des meilleurs joueurs du monde ».

Une prolongation désormais envisagée

Un temps annoncé parmi les candidats au départ après une saison 2025-2026 perturbée par les blessures, Raphinha a toujours conservé la confiance de son entraîneur. Malgré les approches venues d’Arabie saoudite, le Barça souhaite désormais prolonger son capitaine jusqu’en 2030.

Avec déjà 21 buts inscrits en Liga, l’attaque catalane réalise son meilleur départ depuis la saison 2011-2012. L’échec du dossier Álvarez aura finalement permis au Barça de découvrir une nouvelle version de Raphinha, désormais bien plus qu’un ailier capable de dépanner dans l’axe.

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