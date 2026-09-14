Alors que l’OM traverse une période compliquée sur le terrain, le club phocéen vient d’enregistrer une signature de poids.

Le timing est forcément particulier. Après de la défaite de l’OM à Rennes (1-0), la troisième consécutive en Ligue 1, le club marseillais a enregistré une nouvelle qui vient apporter un peu de positif dans un contexte sportif compliqué. Heiwa a confirmé la poursuite de son partenariat avec l’Olympique de Marseille. Une annonce qui intervient à quelques jours d’un rendez-vous forcément très attendu : le déplacement du PSG au Vélodrome.

Une collaboration prolongée à l’OM

Heiwa avait rejoint l’écosystème des partenaires de l’OM au début de l’année 2026. L’entreprise marseillaise et le club phocéen partagent notamment un même ancrage territorial, avec la volonté de mettre en avant Marseille et son tissu économique. La collaboration est donc reconduite pour la saison 2026-2027. Heiwa confirme d’ailleurs publiquement que son partenariat avec l’OM se poursuit pour une nouvelle saison. Un soutien intéressant pour le club alors que sa direction est régulièrement scrutée par les supporters.

Pour Heiwa, l’intérêt est évidemment aussi commercial. Le Vélodrome offre une exposition considérable à ses partenaires, avec une affluence moyenne dépassant les 63 000 spectateurs par rencontre selon les données communiquées dans le cadre du partenariat. L’entreprise, spécialisée dans les solutions de chauffage et de climatisation, a également développé une forte présence sur le marché des pompes à chaleur. La marque entend ainsi profiter de la visibilité offerte par l’OM pour continuer à développer sa notoriété.

Une bonne nouvelle dans un contexte compliqué

Cette prolongation ne devrait d’ailleurs pas se limiter à une présence classique autour des matchs. La collaboration prévoit notamment la création de contenus dédiés, des activations digitales ainsi que différents formats coproduits par les deux marques. Heiwa affiche également l’ambition de donner prochainement une dimension internationale à cette association avec l’OM, même si les contours de cette évolution n’ont pas encore été dévoilés. Un développement qui pourrait donc donner une nouvelle ampleur à ce partenariat marseillais. Sur le terrain, la situation est évidemment beaucoup moins réjouissante. L’OM vient de concéder à Rennes sa troisième défaite consécutive en Ligue 1.

Une série qui place Bruno Genesio et ses joueurs sous pression avant les prochaines échéances. Mais en dehors du sportif, le club continue donc de consolider son réseau de partenaires. Heiwa n’est d’ailleurs pas le seul acteur marseillais à prolonger son engagement : l’OM a également annoncé récemment la poursuite de son partenariat historique avec Onet, une collaboration qui dure depuis plus de 45 ans. Cette nouvelle arrive finalement au moment où l’OM a le plus besoin de stabilité. Les résultats sportifs inquiètent, les critiques se multiplient, mais le club continue de séduire des entreprises souhaitant s’associer à son image et à son rayonnement. Pour Frank McCourt et la direction marseillaise, régulièrement ciblés par les critiques, cette prolongation constitue donc une nouvelle positive sur le plan économique et institutionnel. Reste maintenant à obtenir une réponse sur le terrain. Et le calendrier offre justement une occasion idéale : le PSG arrive bientôt au Vélodrome.