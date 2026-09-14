ASSE : après Dunkerque, Larsonneur n’est pas le titulaire le plus menacé

Battue pour la première fois de la saison à Dunkerque (1-2), l’ASSE pourrait présenter un visage différent samedi à Metz. Gautier Larsonneur a cristallisé certaines critiques après les deux buts encaissés, mais le gardien stéphanois ne semble pas être le titulaire le plus menacé. Tamar Svetlin, notamment, pourrait faire les frais de cette première défaite.

Le sans-faute s’est arrêté dans le Nord. Après cinq victoires consécutives pour lancer son championnat, l’ASSE est tombée à Dunkerque. Une première défaite qui ne remet évidemment pas en cause l’excellent début de saison des hommes de Ian Cathro, mais qui pourrait inciter le technicien écossais à procéder à quelques ajustements pour le choc à Metz.

Depuis samedi soir, un joueur concentre une partie des critiques : Gautier Larsonneur. Le portier des Verts a vécu une soirée frustrante puisque Dunkerque n’a cadré que deux frappes… pour deux buts. Larsonneur n’a donc effectué aucun arrêt et son placement sur la frappe lointaine de Keita, qui a offert la victoire aux Nordistes, peut interpeller.

Larsonneur critiqué, mais toujours numéro 1

Cette prestation intervient alors que le Breton avait terminé la saison dernière de manière poussive, avec notamment des erreurs lourdes de conséquences contre Bastia et Troyes. De quoi relancer les débats autour du poste de gardien. Mais faut-il pour autant imaginer Ian Cathro confier les cages à Mamour N’Diaye dès samedi à Metz ? Cela paraît peu probable.

Larsonneur reste le numéro 1 et la défaite de Dunkerque est avant tout collective. Les Stéphanois ont manqué d’impact, de rythme et d’agressivité pendant une grande partie de la rencontre. Ils n’ont véritablement haussé le ton que dans le dernier quart d’heure, lorsque Dunkerque avait déjà renversé la situation. Le gardien n’est donc certainement pas le seul responsable de ce premier accroc.

Et d’autres titulaires semblent aujourd’hui davantage sous pression.

Svetlin en première ligne, Davitashvili et Ballo sous pression

C’est notamment le cas de Tamar Svetlin. Déjà décevant à Dijon malgré la victoire (3-2), le Slovène n’a pas davantage convaincu à Dunkerque. La recrue estivale peine encore à peser suffisamment dans l’entrejeu et pourrait être la principale victime des changements opérés par Cathro à Metz.

Les solutions ne manquent pas. Maxime Bernauer peut retrouver le milieu de terrain, tout comme Mahmoud Jaber. Jakob Breum constitue également une possibilité puisqu’il a terminé la rencontre à Dunkerque dans une position plus reculée, aux côtés d’Aron Csongvai. Le Danois, désormais débarrassé de ses soucis physiques, devrait en tout cas retrouver rapidement une place de titulaire.

Reste à savoir aux dépens de qui. Si Svetlin conserve la confiance de Cathro, Zuriko Davitashvili et Thierno Ballo pourraient également se sentir menacés. La concurrence offensive est forte et certains semblent aujourd’hui difficilement délogeables. Irvin Cardona reste sur de très bonnes prestations et Augustine Boakye continue de se montrer décisif, lui qui avait déjà offert la victoire à Dijon avant d’ouvrir le score à Dunkerque.

La première défaite de la saison pourrait donc rebattre quelques cartes. Mais malgré les critiques qui l’accompagnent depuis samedi, Larsonneur ne semble pas être celui qui a le plus de souci à se faire avant Metz. Devant lui, la concurrence risque de faire des victimes.