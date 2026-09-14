PSG : le verdict est tombé pour la blessure d’Hakimi !

Le PSG vient de communiquer sur la blessure d’Achraf Hakimi, contractée lors de la victoire à Brest (1-0).

En s’imposant ce dimanche dans la douleur sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), en match de clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a enfin décroché sa première victoire de la saison en championnat. Mais le club de la capitale a perdu sur blessure l’un de ses cadres durant la rencontre : Achraf Hakimi. Touché, le latéral droit marocain a dû quitter ses partenaires à la 39e minute, remplacé par Fabian Ruiz.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, avait confirmé qu’Acharf Hakimi était bien blessé. « J’espère que ce n’est rien de grave, c’est difficile à savoir. C’est au niveau de l’adducteur, c’est une blessure mais je ne sais pas le niveau. Demain (lundi), on va voir avec les tests médicaux quelle est la situation et à quel point c’est important, mais il est blessé. »

Le point médical du PSG sur la blessure d’Hakimi

Quelques heures plus tard, le PSG a donné des nouvelles de son joueur, annonçant qu’il souffrait d’une légère lésion à la cuisse droite. «Victime d’une légère lésion à la cuisse droite lors du match face à Brest hier soir, Achraf Hakimi restera en soins ces deux prochains jours. Un nouveau point médical sera effectué à l’issue de cette période », a annoncé le double champion d’Europe en titre dans un communiqué.