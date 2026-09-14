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ASSE : énorme couac confirmé pour les Verts avant la trêve ! 

Par Bastien Aubert - 14 Sep 2026, 14:00
Le stade Geoffroy-Guichard

La pelouse du stade Geoffroy-Guichard va bel et bien être changée suite à des anomalies ont été constatées sur certaines zones.

L’ASSE va devoir composer avec un nouveau contretemps. Alors que les Verts viennent de lancer leur saison et que le stade Geoffroy-Guichard doit évidemment rester un véritable atout pour le club, sa pelouse connaît déjà d’importants problèmes depuis la reprise du championnat.

Un problème apparu dès le début de saison

Après les travaux réalisés cet été, plusieurs zones du terrain ont montré des signes de faiblesse. Une situation devenue suffisamment préoccupante pour nécessiter une nouvelle intervention.Les premières semaines de compétition ont rapidement mis en évidence les difficultés rencontrées par la pelouse stéphanoise. Lors de la rencontre entre l’ASSE et Montpellier (3-1), une interruption avait notamment été nécessaire après l’apparition d’un trou sur le terrain. Cet incident avait immédiatement attiré l’attention sur l’état de la pelouse de Geoffroy-Guichard. Depuis, des investigations ont été menées afin de comprendre l’origine exacte de ces anomalies.

Et le diagnostic vient désormais de tomber. D’après TL7, les investigations réalisées par l’entreprise responsable du chantier, en lien avec Saint-Étienne Métropole, ont permis d’identifier un dysfonctionnement du système de drainage. Le problème pourrait provoquer, à certains endroits, des déplacements d’eau et de sable sous la pelouse. Une situation particulièrement problématique pour la stabilité du terrain. Le simple remplacement de certaines zones de gazon n’aurait donc pas suffi à régler le problème en profondeur. Il faut intervenir directement sur le dispositif responsable.

L’entreprise va tout refaire à ses frais

La bonne nouvelle pour l’ASSE se situe toutefois sur le plan financier. L’entreprise chargée du chantier doit procéder elle-même au remplacement du dispositif de drainage concerné ainsi qu’à la réfection de la pelouse. Les travaux seront donc réalisés à ses frais. Pour le club stéphanois et les collectivités concernées, cette prise en charge permet d’éviter que cette nouvelle intervention ne pèse directement sur les finances publiques ou celles de l’ASSE. Mais le chantier représente tout de même un véritable défi logistique.

Le calendrier a déjà été établi. Les travaux doivent débuter cette semaine, profitant notamment de la trêve internationale pour intervenir sur le terrain sans perturber immédiatement le calendrier de l’ASSE. L’objectif est clair : remettre Geoffroy-Guichard en état avant le prochain match des Verts à domicile. Le stade doit ainsi pouvoir accueillir de nouveau les Stéphanois après la trêve, avec la réception de Rodez. Un délai relativement court qui impose donc une intervention rapide et parfaitement maîtrisée.

Un coup dur, mais pas pour le prochain match

Cette nouvelle intervention constitue forcément un contretemps pour l’ASSE. Le club doit déjà gérer les exigences sportives de sa saison et se retrouve désormais avec un chantier important à quelques mètres de son groupe professionnel. Mais le calendrier permet, pour l’instant, de limiter les conséquences sportives. En intervenant durant la trêve internationale, l’entreprise dispose d’une fenêtre pour régler définitivement le problème avant le retour du championnat à Geoffroy-Guichard.

Le véritable enjeu sera désormais de s’assurer que les mêmes anomalies ne réapparaissent pas dans quelques semaines. Car après les incidents observés depuis la reprise, l’ASSE ne peut évidemment pas se permettre de retrouver une pelouse défaillante au moment où les matchs vont s’enchaîner. Les Verts espèrent donc que cette nouvelle opération sera cette fois la bonne.

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