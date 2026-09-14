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FRANCE

ASSE, OM, FC Nantes Mercato : Cabella a trouvé un nouveau club !

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 17:07
Rémy Cabella sous le maillot du FC Nantes

Rémy Cabella quitte l’Olympiakos et s’est engagé pour une saison avec un autre club grec, le Volos NFC.

Rémy Cabella a trouvé un nouveau club. Alors qu’il était encore sous contrat avec l’Olympiakos, le milieu offensif français a quitté le club du Pirée pour rejoindre une autre formation grecque : le Volos NFC.

L’actuel 11e du championnat grec a officialisé ce lundi la signature du joueur de 36 ans, qui arrive dans le cadre d’un transfert libre. L’ancien international tricolore s’est engagé pour une saison avec Volos, soit jusqu’en juin 2027.

10e club en professionnel pour Cabella !

Passé en France notamment par l’Olympique de Marseille (2015-2018), l’AS Saint-Étienne (2017-2019) ou, plus récemment, le FC Nantes (2026), Rémy Cabella va ainsi connaître le 10e club de sa carrière avec Volos.

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