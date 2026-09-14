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OL : pluie de bonnes nouvelles pour Fonseca avant Anderlecht

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 17:00
Giulian Biancone sous le maillot d'Anderlecht

Anderlecht sera bien diminué pour affronter ce jeudi (21h) l’OL, à l’occasion de première journée de phase de ligue de la Ligue Europa.

Éliminé par Fenerbahçe en barrages de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a été reversé en Ligue Europa. Pour son premier match de la phase de ligue de C3, les Gones se déplaceront ce jeudi (21h) sur la pelouse d’Anderlecht. Si Paulo Fonseca dispose de son groupe au complet pour affronter les Mauves, ce n’est pas le cas de son homologue belge, Vítor Bruno.

Quatre absents à Anderlecht face à l’OL

L’entraîneur portugais d’Anderlecht a perdu sur blessure l’un de ses cadres, Giulian Biancone, lors de la victoire vendredi dernier contre Malines (1-0). Sorti dès la 37e minute, le défenseur central français s’est blessé à la cuisse gauche. Selon le média belge La DH, l’ancien joueur de Troyes devrait être forfait pour la réception de l’OL en Ligue Europa, mais pourrait retrouver les terrains après la trêve internationale. Son absence devrait s’ajouter à celles de Lucas Boel Hey, Ilay Camara et Killian Sardella, tous trois blessés de longue date.

Sauf autre blessure d’ici là, Anderlecht devrait donc être privé de quatre joueurs pour affronter l’OL, une bonne nouvelle pour les Lyonnais avant leur entrée en lice en Ligue Europa.

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