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FRANCE

FC Nantes : Poirier vend la mèche sur son futur système de jeu

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 18:35
Grégory Poirier, l'entraîneur du FC Nantes

Grégory Poirier a laissé entendre qu’il pourrait continuer à utiliser le 3-5-2 avec le FC Nantes lors des prochains matchs.

Après un match nul à Guingamp (3-3), puis une victoire contre Nancy (1-0) lors des deux premiers matchs de Grégory Poirier sur son banc, le FC Nantes est retombé dans ses travers en s’inclinant samedi dernier sur la pelouse de Sochaux (2-1), pour le compte de la sixième journée de Ligue 2.

Alors qu’il avait utilisé le 4-3-3 depuis son arrivée chez les Canaris, le nouvel entraîneur nantais a changé de système de jeu pour cette rencontre en optant pour un 3-5-2, son dispositif préférentiel. Un choix qui n’a pas forcément porté ses fruits puisque le FCN s’est incliné à Bonal.

Poirier prêt à conserver le 3-5-2 malgré la défaite ?

En conférence de presse d’après-match, Grégory Poirier a été interrogé sur ce changement de système, laissant entendre qu’il devrait continuer à l’utiliser lors des prochains matchs.

« Oui, on a construit l’effectif avec un possible dispositif en 3-5-2. Mais on n’a pas pris de but sur l’aspect tactique si vous regardez bien, au contraire. Par contre, tactiquement, on n’a pas été bon en première période, mais c’était pour d’autres raisons. C’était notre première. Là, j’avais choisi de lancer l’équipe en 3-5-2 sur une dynamique positive, après la victoire (contre Nancy). Après, il y a une configuration en fonction des joueurs présents ou pas. (…) C’est sûr qu’avec le temps, on sera bien meilleur », a expliqué le successeur de Michel Der Zakarian.

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