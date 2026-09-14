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FRANCE

Ligue 2 : Metz tombe pour la première fois avant d’affronter l’ASSE !

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 22:40
Bouna Sarr lors de Red Star - FC Metz

Le FC Metz s’est incliné ce lundi soir sur la pelouse du Red Star (1-0), en clôture de la sixième journée de Ligue 2.

Le Red Star et le FC Metz s’affrontaient ce lundi soir au stade Bauer en match de clôture de la sixième journée de Ligue 2. Globalement dominateurs, les Franciliens se sont imposés (1-0) grâce à un penalty transformé par Jovany Ikanga juste avant l’heure de jeu (58e).

Metz chute avant d’affronter les Verts

Invaincus avant le coup d’envoi de cette rencontre, les Messins concèdent donc leur première défaite de la saison, à cinq jours de recevoir le leader de la Ligue 2, l’AS Saint-Étienne. Avec ce succès, le Red Star grimpe à la quatrième place du classement, tandis que le FC Metz recule au sixième rang avant d’affronter les Verts.

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