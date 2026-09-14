OM : Benatia sort du silence sur son avenir

Libre depuis son départ de l’OM en juin dernier, Mehdi Benatia s’est confié sur son avenir et un éventuel retour dans un club.

Devenu consultant pour Canal+, Mehdi Benatia a fait sa première apparition ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club. Le Marocain s’est notamment exprimé sur son avenir, lui qui est libre depuis juin dernier et son départ de l’Olympique de Marseille. Après plusieurs mois loin des responsabilités d’un club, l’ancien dirigeant marseillais ne semble en tout cas pas pressé de reprendre du service.

Benatia n’est pas pressé de retrouver un poste

« Je ne pense pas à demain, j’aime faire des choses qui me plaisent donc je ne sais pas. J’ai eu des opportunités cet été mais je n’étais pas du tout prêt mentalement pour repartir sur un projet. Ces quatre mois m’ont fait beaucoup de bien et je me dis : « mais pourquoi repartir sur un truc où tu vas bosser 22 heures sur 24 ? Pour quelle utilité ? » Je n’en ai pas besoin », a confié l’ancien directeur sportif de l’OM.

Malgré plusieurs sollicitations reçues cet été, Mehdi Benatia a donc préféré prendre du recul après son aventure marseillaise. Et à l’écouter, un retour rapide à un poste de dirigeant ne semble pas forcément d’actualité. Le Marocain entend désormais privilégier les projets qui lui plaisent, sans se fixer de calendrier pour retrouver éventuellement un club.