Transféré de Manchester City au FC Barcelone cet été, Rodri (30 ans) a expliqué pourquoi il avait dit non au Real Madrid.

Le FC Barcelone a réussi un joli coup cet été. Après plusieurs années à Manchester City, Rodri a décidé de rejoindre la Catalogne, alors que le Real Madrid avait également avancé ses pions pour convaincre le milieu espagnol. José Mourinho, désormais sur le banc madrilène, avait même pris directement contact avec le joueur pour lui présenter son projet. Mais le champion du monde a finalement choisi le Barça. Et il assure que cette décision n’a rien eu d’un choix par défaut.

Dire non au Real Madrid n’a pas été simple

Rodri reconnaît d’abord que refuser le Real Madrid n’a pas été une décision évidente. « Ce n’était pas une décision facile. Dire non au Real Madrid n’est jamais simple, surtout après l’accueil exceptionnel qu’ils m’ont réservé », a-t-il confié à Mundo Deportivo. Le club madrilène avait pourtant sorti le grand jeu. José Mourinho s’était personnellement entretenu avec Rodri afin de lui expliquer ce qu’il attendait de lui et le rôle qu’il pourrait occuper dans son équipe. Une approche que le milieu espagnol a visiblement appréciée.

Rodri ne cache d’ailleurs pas que les discussions avec le Portugais ont été positives : « Il a clairement exprimé son désir de me voir venir et ce que je pourrais apporter à l’équipe. L’échange a été très positif. » Mais le joueur avait déjà une autre idée en tête. Après avoir pesé les différentes options, Rodri a privilégié un choix purement sportif, avec une priorité : rejoindre l’endroit où il estimait pouvoir continuer à progresser : « J’ai pris ma décision pour des raisons sportives, en fonction de ce qui me motivait le plus et de ma conviction que c’était là où je pouvais le plus progresser et m’épanouir en tant que joueur. » Un choix qui a donc davantage porté sur le projet que sur le prestige ou les considérations financières.

Flick et Deco ont fait la différence au FC Barcelone

Deux hommes ont particulièrement pesé dans la décision du Madrilène : Hansi Flick et Deco. Le milieu espagnol est très clair sur leur influence : « Le leadership de Deco et Hansi a fait la différence. » Le discours de Flick aurait notamment séduit Rodri par son exigence et sa volonté permanente de faire progresser son équipe. Le technicien allemand avait d’ailleurs publiquement expliqué l’importance de son nouveau milieu, estimant que Rodri apportait structure, organisation et leadership à l’équipe. Le Barça avait également travaillé son dossier avec discrétion. Mundo Deportivo expliquait début août que Deco, Laporta et leurs proches avaient commencé à sonder le joueur après le Mondial, alors que le Real Madrid avait déjà bien avancé sur le dossier.

L’autre élément important dans la décision de Rodri concerne la manière dont le Barça l’a approché. Le joueur explique avoir particulièrement apprécié l’absence de pression : « À aucun moment ils ne m’ont mis la moindre pression. Tous ont exprimé leur désir de m’intégrer à l’équipe, de travailler avec moi et de voir ce que je pourrais y apporter. » Une approche qui correspondait visiblement à ce que recherchait le milieu espagnol. Rodri voulait rejoindre un environnement dans lequel il pouvait être heureux, progresser et s’intégrer naturellement. Et sur ce point, le Barça semble avoir remporté la bataille.