Candidat pour prendre la place d’Hansi Flick sur le banc du FC Barcelone malgré sa récente prolongation au PSG, Luis Enrique n’est pas le favori.

Le FC Barcelone prépare déjà l’avenir. Alors que Hansi Flick reste solidement installé sur le banc catalan, la direction blaugrana surveillerait plusieurs pistes pour une éventuelle succession. Et contrairement aux rumeurs autour de Luis Enrique, c’est un ancien de la maison qui ferait désormais l’unanimité en interne : Cesc Fàbregas.

Fabregas séduit de plus en plus le FC Barcelone

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone serait aujourd’hui considéré comme l’une des pistes les plus séduisantes pour l’avenir. Cesc Fàbregas poursuit actuellement son développement sur le banc de Côme, où il a accompagné la progression spectaculaire du club italien. Après avoir participé à la montée en Serie A, l’ancien international espagnol a permis à Côme de franchir un nouveau cap et de se rapprocher progressivement du très haut niveau européen. Son travail ne laisserait donc pas insensible son ancien club.

Au-delà des résultats, c’est surtout la philosophie de Fàbregas qui aurait convaincu les dirigeants catalans. Selon Sport, son nom bénéficierait désormais d’un large consensus au sein de la direction blaugrana. Son style de jeu, sa préparation des rencontres et surtout sa capacité à faire progresser ses joueurs seraient particulièrement appréciés. Un profil qui correspond évidemment à l’ADN du Barça. Fàbregas connaît également parfaitement la maison. Formé à La Masia avant de revenir au Camp Nou plusieurs années plus tard, il connaît les exigences du club et la philosophie de jeu qui accompagne traditionnellement son équipe première.

Le Barça lui aurait déjà envoyé un message !

Le dossier serait même plus avancé qu’une simple surveillance. Toujours selon les informations venues d’Espagne, une personnalité importante du FC Barcelone aurait fait passer un message particulièrement clair à Fàbregas. S’il venait un jour à quitter Côme, l’ancien joueur devrait contacter le Barça avant d’étudier les autres propositions susceptibles de lui parvenir. Une manière de conserver un lien privilégié avec celui qui pourrait, à terme, devenir l’un des entraîneurs du club. Il ne s’agit évidemment pas d’une négociation pour prendre immédiatement la succession de Flick.

Mais le message envoyé serait suffisamment clair pour montrer que Barcelone souhaite garder la porte ouverte. Cette situation pourrait également refroidir les rumeurs autour de Luis Enrique. L’actuel entraîneur du PSG reste évidemment un nom prestigieux et possède une histoire particulière avec le Barça, qu’il a déjà dirigé avec succès. Mais alors que le technicien espagnol vient de prolonger son aventure parisienne, Fàbregas présenterait un avantage évident : celui d’être considéré comme une solution plus naturelle pour l’avenir et de parfaitement connaître l’environnement blaugrana. Le Barça n’aurait donc aucune raison de précipiter les choses. Pour Luis Enrique, la concurrence s’annonce donc particulièrement sérieuse.