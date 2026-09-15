ASSE Mercato : Ferreira, seul survivant parmi les flops de Kilmer Sports

L’ASSE n’a pas seulement bouleversé son effectif cet été. Kilmer Sports a aussi fait le ménage parmi ses propres recrues. Strahinja Stojkovic, Igor Miladinovic, Pierre Ekwah et Ebenezer Annan, tous arrivés un an plus tôt, ont déjà quitté le Forez. Un véritable désaveu du recrutement 2025. Parmi les erreurs de casting de cette cuvée, Joao Ferreira est le dernier survivant. Mais le Portugais, que Ian Cathro tente de relancer, est encore loin d’avoir dissipé les doutes.

Un mercato peut parfois en dire beaucoup sur le précédent. Et à l’ASSE, celui de l’été 2026 a surtout mis en lumière les nombreux ratés de 2025. À l’époque, Kilmer Sports avait largement remodelé l’effectif avec l’ambition de construire une équipe capable de retrouver la Ligue 1. Douze mois plus tard, plusieurs paris ont déjà été abandonnés.

Strahinja Stojkovic, Igor Miladinovic, Pierre Ekwah et Ebenezer Annan avaient tous rejoint les Verts à l’été 2025. Aucun n’a réussi à s’imposer durablement. Et tous ont quitté Saint-Étienne cet été. Stojkovic a été prêté à l’OFK Belgrade, sans option d’achat. Miladinovic a également retrouvé la Serbie en rejoignant le Partizan Belgrade sous la forme d’un prêt, mais avec option d’achat. Ekwah a été prêté à l’AJ Auxerre avec option d’achat, tout comme Annan au Rapid Bucarest.

Kilmer Sports a corrigé plusieurs erreurs de casting

Quatre recrues évacuées seulement un an après leur arrivée : difficile de ne pas parler d’échec pour Kilmer Sports. Ivan Gazidis et Huss Fahmy avaient misé sur ces joueurs pour faire progresser l’ASSE. Le résultat n’a clairement pas été à la hauteur.

Miladinovic n’a jamais confirmé les attentes placées en lui. Stojkovic n’a pas réussi à se faire une place. Annan n’a pas convaincu lui non plus et Ekwah ne voulait pas accompagner l’ASSE en Ligue 2. Quatre dossiers différents, mais une même conclusion : Ian Cathro ne comptait pas suffisamment sur eux pour les intégrer dans sa rotation. Le mérite de Kilmer Sports aura au moins été de ne pas s’entêter.

Ferreira est encore loin d’avoir convaincu

Un homme a toutefois résisté à ce grand ménage : Joao Ferreira. Lui aussi arrivé en 2025, le Portugais avait pourtant terminé sa première saison avec beaucoup plus de questions que de certitudes. Souvent fébrile défensivement, il n’avait pas vraiment justifié les attentes suscitées par son recrutement.

Ian Cathro lui offre pourtant une deuxième chance. Mais pour l’instant, ses dernières apparitions n’ont pas franchement permis de lever les doutes. Ce fut encore le cas le week-end dernier à Dunkerque où Ferreira est entré en jeu dans un rôle de doublure de Kévin Pedro. Avec une prestation décevante, marquée par un gros déchet technique et des pertes de balle qui laissent à penser qu’il devra faire beaucoup mieux pour ne pas connaître le même sort que les autres flops de l’été 2025.