Présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Guingamp (20h), Ian Cathro a donné des nouvelles de l’infirmerie stéphanoise.

C’est désormais officiel : Gautier Larsonneur souffre d’une entorse du genou droit. Sorti sur blessure face à Rodez il y a un peu plus de deux semaines, le gardien numéro 1 de l’ASSE va devoir observer une période de soins avant d’entamer un programme spécifique de reprise.

Larsonneur out plusieurs semaines, Ndiaye poursuit l’intérim à l’ASSE

Le club stéphanois a confirmé que son portier ne pourrait pas retrouver la compétition avant plusieurs semaines. Une absence qui contraint les Verts à poursuivre sans leur gardien titulaire, tandis que Mamour Ndiaye continue d’assurer l’intérim dans les buts. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Guingamp, Ian Cathro a expliqué que le calendrier du retour de Larsonneur restait encore incertain.

« Gautier Larsonneur, sa situation est plus claire. Il a une entorse au genou, qui nécessitera des semaines de récupération. Le protocole, c’est le temps. Je n’ai pas une durée exacte, on est encore trop loin pour voir », a expliqué l’entraîneur stéphanois. Le technicien de l’ASSE a également détaillé les prochaines étapes du processus de guérison, entre soins, renforcement musculaire de la jambe touchée et réathlétisation. Des bilans réguliers permettront ensuite d’évaluer l’évolution de son état. « Peut-être que dans trois ou quatre semaines, on saura si un retour est proche ou pas », a précisé Cathro.

Eymard toujours en réathlétisation, situation inchangée pour Svetlin

Au-delà du cas Larsonneur, Ian Cathro a également donné des nouvelles de Paul Eymard. Le jeune Stéphanois n’a pas encore retrouvé le groupe et poursuit actuellement sa phase de réathlétisation. « En dehors de Gautier, Paul Eymard n’est pas encore de retour, il est en phase de réathlétisation et nous allons le ramener sur les terrains », a indiqué le coach écossais de l’ASSE. L’objectif est donc de permettre progressivement au joueur de retrouver les terrains, sans précipiter son retour à la compétition. Concernant Tamar Svetlin, aucune évolution particulière n’a été annoncée. Sa situation reste inchangée, selon les déclarations de l’entraîneur stéphanois.

À l’approche de ce déplacement prévu à 20h, les Verts doivent donc composer avec l’absence prolongée de leur gardien titulaire et attendre l’évolution de la situation de plusieurs joueurs. Si Ian Cathro n’a pas annoncé de nouvelle absence, le staff stéphanois devra continuer à gérer les retours avec prudence. Pour Gautier Larsonneur, la priorité reste la récupération.