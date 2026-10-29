Éric Di Méco a l’intime conviction que l’OM peut viser le Top 6 de Ligue 1 grâce à l’apport de certains de ses jeunes.

L’OM peut-il encore redresser la barre et terminer la saison dans le premier tiers du championnat ? Éric Di Meco en est convaincu.

Quatre jeunes qui pourraient changer la donne à l’OM

Malgré les difficultés rencontrées par les Marseillais, l’ancien défenseur de l’OM estime que l’équipe dispose de ressources suffisantes pour relever la tête, à condition de retrouver davantage de stabilité et de pouvoir compter sur un effectif au complet.

Pour expliquer son optimisme, le consultant met notamment en avant l’importance du calendrier. La fin du parcours européen pourrait permettre aux Olympiens de se concentrer pleinement sur la Ligue 1 et de mieux gérer leurs efforts. « Quand l’équipe sera libérée de la coupe d’Europe, et la libération va arriver assez vite, elle peut finir dans le premier tiers », estime ainsi Di Meco dans La Provence. Un discours ambitieux, qui témoigne de sa confiance dans le potentiel de l’effectif marseillais.

L’autre motif d’espoir réside dans l’émergence de plusieurs jeunes joueurs. Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko, Bezahaf et Nnadi profitent des circonstances pour engranger du temps de jeu et tenter de s’imposer dans le groupe professionnel. Ces quatre profils représentent des solutions supplémentaires pour l’entraîneur, qui peut s’appuyer sur eux pour apporter de la fraîcheur et de la concurrence. Leur progression pourrait également permettre de mieux gérer les absences et la fatigue au fil des rencontres.

L’OM peut-il viser le Top 6 de Ligue 1 ?

Éric Di Meco considère d’ailleurs ces jeunes comme « des recrues qui n’étaient pas prévues ». Une formule qui résume bien l’intérêt de leur émergence : sans nécessairement passer par le marché des transferts, l’OM pourrait bénéficier de renforts issus directement de son centre de formation.

L’intéressé souligne également le travail réalisé par Bruno Genesio dans leur progression. L’intégration de ces jeunes constitue ainsi une piste intéressante pour étoffer les options disponibles et donner davantage de profondeur au groupe.Au-delà de ces nouvelles solutions, Di Meco se montre particulièrement confiant concernant les ambitions marseillaises en championnat. Pour lui, le retour à un effectif plus complet et la possibilité de se concentrer sur la Ligue 1 peuvent changer la dynamique de l’équipe. « Je reste persuadé qu’avec l’équipe au complet, l’OM sera dans les six », affirme-t-il.

Cette déclaration traduit une conviction forte : Marseille disposerait des ressources nécessaires pour terminer dans le Top 6, à condition de retrouver de la continuité dans ses performances. L’apport des jeunes pourrait alors constituer un avantage supplémentaire. Si Abdallah, Kamissoko, Bezahaf et Nnadi parviennent à confirmer leurs premières opportunités, ils pourraient offrir des alternatives précieuses au staff. Reste désormais à transformer ces espoirs en résultats. Entre la gestion du calendrier, le retour des joueurs disponibles et la progression des jeunes, plusieurs leviers pourraient aider l’OM à atteindre son objectif. Éric Di Meco, lui, a déjà choisi son camp : il croit à une fin de saison marseillaise dans le Top 6.