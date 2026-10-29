Luis Enrique a donné des nouvelles du groupe du PSG avant le déplacement au Havre (vendredi, 19h).

C’est une absence qui s’explique par une excellente nouvelle personnelle. Mika Godts n’a pas participé à l’entraînement du PSG ce jeudi, avec l’autorisation de Luis Enrique, puisqu’il va prochainement devenir papa.

PSG : Godts absent de l’entraînement pour un heureux événement

L’ailier belge a ainsi pu s’absenter de la séance à la veille de la rencontre face au Havre. Une situation particulière qui ne relève donc pas d’une blessure, mais d’un heureux événement dans sa vie personnelle. À l’approche de ce déplacement, le staff parisien doit néanmoins rester attentif à la disponibilité de chacun afin de préparer au mieux cette neuvième journée.

Les supporters parisiens attendaient également des nouvelles de plusieurs joueurs importants de l’effectif. Concernant Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, le PSG a indiqué qu’ils poursuivaient leurs soins. En revanche, aucune précision supplémentaire n’a été communiquée sur leur évolution ou sur une éventuelle date de retour. Il reste donc difficile de se prononcer sur leur disponibilité pour le déplacement en Normandie.

Ces situations seront à suivre de près, alors que Luis Enrique doit gérer son effectif dans une période importante du championnat. Le staff médical poursuit le travail auprès des joueurs concernés, sans qu’un calendrier précis puisse être annoncé à ce stade.

Longoni et Boly présents à l’entraînement du PSG

Autre information à retenir de la séance du PSG : Alessandro Longoni et David Boly étaient présents à l’entraînement ce jeudi. Leur présence constitue un élément supplémentaire à prendre en compte dans la préparation du groupe avant le rendez-vous face au Havre. Reste à savoir si Luis Enrique décidera de les intégrer à son groupe pour la rencontre de vendredi.

Malgré les interrogations autour de plusieurs joueurs, Luis Enrique a rappelé l’objectif du PSG en championnat. Le club parisien occupe la première place après huit journées et entend poursuivre sur cette dynamique. « Nous sommes à la 9e journée et nous sommes leaders, c’est une motivation pour continuer à gagner », a déclaré l’entraîneur espagnol en conférence de presse.

Le message est clair : le PSG veut continuer à engranger des points et conserver sa position en tête du classement. Face au Havre, les Parisiens devront désormais confirmer leurs ambitions sur le terrain, alors que les dernières informations concernant l’effectif seront déterminantes dans les choix de Luis Enrique.