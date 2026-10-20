Clément Turpin arbitrera OM-Le Havre, ce dimanche au Vélodrome (17h15), pour la 8e journée de Ligue 1. Un mauvais présage pour les Marseillais ?

L’OM doit préparer avec sérieux la réception du Havre. Dimanche, au Vélodrome (17h15), les Marseillais auront l’occasion de poursuivre leur progression en championnat et de prendre des points précieux devant leur public. Mais un détail retient déjà l’attention : les statistiques de Clément Turpin lorsqu’il arbitre le club phocéen.

Turpin ne réussit pas à l’OM

L’arbitre international aurait dirigé 44 rencontres de l’OM avant cette éventuelle nouvelle désignation. Le bilan présenté est loin d’être favorable aux Marseillais :

31,82 % de victoires ;

22,73 % de matchs nuls ;

45,45 % de défaites.

Autrement dit, l’OM aurait perdu près d’un match sur deux sous sa direction. Ces statistiques peuvent nourrir les inquiétudes des supporters à l’approche d’une rencontre importante. Elles ne permettent toutefois pas, à elles seules, de conclure que l’arbitre serait défavorable au club marseillais.

Un précédent cuisant pour l’OM face au Paris FC

Clément Turpin aurait déjà arbitré l’OM cette saison, lors de la troisième journée contre le Paris FC. Les Marseillais s’étaient inclinés 3-2 au terme d’une rencontre particulièrement frustrante. Un penalty accordé aux Parisiens avait notamment alimenté les discussions autour de l’arbitrage. Ce précédent pourrait donc revenir dans les conversations si Turpin était effectivement désigné pour la réception du Havre.

Pour les supporters marseillais, l’enjeu sera surtout de voir leur équipe se concentrer sur son jeu et éviter de laisser l’arbitrage devenir un sujet central avant même le coup d’envoi. Face au Havre, l’OM devra avant tout répondre sur le terrain. Une victoire permettrait aux Phocéens de prendre des points importants et de confirmer leurs ambitions dans cette première partie de saison. À l’inverse, un mauvais résultat relancerait les interrogations autour de leur régularité.