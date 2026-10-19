Daniel Riolo a livré son analyse après la démonstration de l’OM ce dimanche à Angers (5-2).

L’OM a enfin enchaîné deux victoires consécutives en championnat. Une semaine après son succès contre Troyes (2-0), le club phocéen a signé une nouvelle performance offensive en allant s’imposer sur la pelouse d’Angers.

« Ils doivent arrêter de se faire peur »

Pourtant, tout n’a pas été simple pour les hommes de Bruno Genesio. Rapidement menés au score, les Marseillais ont d’abord affiché quelques signes de fébrilité avant de renverser la rencontre et de prendre le large. Daniel Riolo a apprécié le résultat, mais il n’a pas oublié les difficultés rencontrées par l’OM.Avec cinq buts inscrits à l’extérieur, Marseille a envoyé un signal positif après sa défaite européenne contre l’Olympiakos. Les Phocéens ont su réagir après l’ouverture du score angevine, inscrivant deux buts avant la pause grâce à Amine Abdelli et au jeune Nouhoum Kamissoko. Amine Gouiri a ensuite creusé l’écart sur penalty, avant que Amine Harit et Igor Paixão ne scellent définitivement la victoire marseillaise. Ce succès permet à l’OM de remonter provisoirement à la huitième place de Ligue 1. Mais pour Riolo, le score final ne doit pas faire oublier les premières difficultés de son équipe.

Le journaliste de RMC Sport a résumé son analyse en soulignant le contraste entre la première demi-heure et la suite de la rencontre : « L’OM a collé une trempe à Angers. Mais ils doivent arrêter de se faire peur. Pendant 30 minutes, ils ont paniqué et ça n’a vraiment pas été évident. » Le constat est clair : malgré la victoire, Riolo estime que les Marseillais doivent rapidement corriger leur entame de match. L’OM a en effet concédé l’ouverture du score à la 14e minute sur une action mal négociée défensivement. Les Angevins ont ensuite eu des possibilités pour accentuer leur avantage, avant que Marseille ne reprenne progressivement le contrôle de la rencontre. Cette fragilité initiale rappelle les difficultés observées lors des dernières sorties marseillaises, notamment en Ligue Europa.

Un OM supérieur aux équipes qui luttent pour le maintien

Riolo a toutefois tenu à souligner la différence de qualité entre Marseille et les formations qui devraient se battre pour éviter la relégation : « Mais après ça, on a vu qu’ils n’avaient rien à voir avec les autres équipes qui jouent le maintien. » Une manière de rappeler que l’OM possède des arguments offensifs et techniques pour faire la différence lorsqu’il parvient à mettre son jeu en place. La prestation d’Himad Abdelli, buteur face à son ancien club, ainsi que le premier but en Ligue 1 de Nouhoum Kamissoko illustrent notamment les ressources dont dispose Genesio. Le problème réside davantage dans la régularité et la capacité de l’équipe à entrer immédiatement dans ses matches.

Cette victoire offre un peu d’air à Marseille, mais elle ne règle pas toutes les interrogations. Après la défaite contre l’Olympiakos, l’OM devra confirmer sa réaction lors de la réception du Havre, dimanche prochain au Vélodrome. L’objectif sera double : poursuivre la remontée au classement et montrer que les errements du début de match à Angers ne sont pas une habitude. Pour Bruno Genesio, le défi consiste désormais à conserver l’efficacité offensive affichée dans le Maine-et-Loire tout en renforçant la solidité collective. Le score de 5-2 est encourageant. Mais pour éviter de nouvelles frayeurs, l’OM devra apprendre à imposer son rythme dès les premières minutes.