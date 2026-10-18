OM : Genesio joue enfin la carte jeunes 

Privé de renforts estivaux, l’OM s’est tourné vers son centre de formation. Après les belles premières de Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko à Troyes (2-0), Bruno Genesio dispose de nouvelles solutions avant d’aller à Angers (15h).

La victoire à Troyes a fait du bien à l’OM. Elle a aussi mis deux Minots sous les projecteurs. Titularisé à droite de la défense pour pallier la suspension de Timothy Weah, Kelyann Bezahaf (20 ans) a répondu présent. Même constat pour Nouhoum Kamissoko (21 ans), aligné dans l’entrejeu en l’absence de Pierre-Emile Højbjerg. Tous deux ont marqué des points.

L’OM prépare enfin la relève

Le symbole de cette place grandissante accordée aux jeunes reste Keyliane Abdallah. Déjà utilisé en Ligue 1 et buteur sur la scène européenne, l’ailier a pris une longueur d’avance sur ses camarades du centre. Sa vitesse et sa percussion peuvent rendre de précieux services à l’attaque marseillaise. En défense, Alexi Koum (20 ans), passé par Valenciennes en prêt, se rapproche également du groupe professionnel. Présent sur le banc à Troyes, il constitue une option supplémentaire dans l’axe. Un autre nom mérite l’attention : Sacha Lung (18 ans). Arrivé libre de Strasbourg cet été et engagé jusqu’en 2029, l’international français U18 a débuté avec la réserve, comme prévu à sa signature.

Solide dans les duels et à l’aise dans la relance, il apparaît davantage comme un pari d’avenir qu’un recours immédiat. Selon nos informations, et contrairement à ce qui avait circulé à son arrivée à l’OM, c’est plutôt le RC Strasbourg qui ne l’a pas retenu cet été. Certains décideurs au sein club alsacien ne voyant pas en lui le crack annoncé, qui pourrait toutefois s’épanouir dans l’environnement marseillais. Tadjidine Mmadi, déjà apparu avec les professionnels, reste lui aussi dans le paysage. Quant à Yanis Sellami, prolongé jusqu’en 2029, il fait partie des autres talents suivis de près, tout comme Hilan Hamzaoui et Adam El Boughlamy, aperçus dans l’environnement des pros. Leur intégration durable prendra du temps.

Valero et Leccese, des contrats qui compliquent la donne

Les dossiers les plus sensibles concernent Antoine Valero et Milan Leccese, régulièrement conviés à l’entraînement des professionnels. À 18 ans, Valero, avant-centre performant chez les jeunes et en sélection U19, souhaite signer son premier contrat professionnel à Marseille. Une offre formulée au printemps ne serait plus d’actualité. L’OM club voudrait d’abord le voir progresser physiquement et s’aguerrir au contact des pros. Son contrat prévoirait néanmoins, sous conditions, un passage automatique chez les pros. D’après nos informations, le RC Lens et le Betis Séville suivent toujours son évolution depuis cet été. Un autre club espagnol a épaissi la liste récemment.

Pour Leccese (17 ans), l’incertitude est plus forte. Le milieu offensif disposerait d’une proposition de contrat professionnel à laquelle il doit répondre avant décembre, mais la tendance ne serait pas à une signature, toujours selon La Provence. Proche d’un départ à Brest cet été, un autre projet pourrait le séduire. Ces discussions peuvent peser sur leur trajectoire, sans qu’il soit établi qu’elles expliquent leurs absences des feuilles de match. Entre les Minots déjà lancés, ceux qui frappent à la porte et ceux dont l’avenir se négocie, Genesio devra faire des choix. L’OM aussi, pour ne pas laisser filer ses talents les plus prometteurs.