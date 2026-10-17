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FRANCE

OM : altercation avec un joueur marseillais, le club le met au placard ! 

Par Bastien Aubert - 17 Oct 2026, 12:40
Victor Joseph (OM)

Arrivé à l’OM plein de promesses cet été, le jeune Victor Joseph ne joue quasiment plus avec la Pro 2 car le club phocéen déplore son attitude.

Le dossier Victor Joseph prend une tournure inattendue à Marseille. Recruté durant le mercato hivernal, le jeune joueur espérait profiter de son arrivée à l’OM pour poursuivre sa progression et se rapprocher, à terme, du groupe professionnel. Mais ses premiers mois dans la cité phocéenne seraient loin de se dérouler comme prévu.

Victor Joseph ne joue quasiment plus avec la Pro 2 de l’OM

D’après La Provence, son attitude aurait fini par agacer plusieurs membres de son environnement sportif, notamment des entraîneurs et certains coéquipiers. Une situation qui aurait progressivement conduit à son éloignement de l’équipe réserve. Le constat est préoccupant pour le jeune Marseillais. Alors qu’il était arrivé avec des ambitions, Victor Joseph ne ferait quasiment plus partie des plans de la Pro 2.

Plusieurs tensions en coulisses seraient à l’origine de cette situation, même si tous les détails du dossier ne sont pas connus. Son comportement aurait notamment suscité des crispations au sein du groupe. Le joueur vivrait également comme une injustice le fait de ne pas être convié aux séances d’entraînement avec les professionnels. Cette frustration aurait contribué à détériorer davantage ses relations avec son environnement marseillais.

Une altercation au cœur du dossier ?

La version de l’entourage de Victor Joseph serait toutefois différente de celle avancée autour du club. Son clan estime que sa mise à l’écart serait liée à une altercation avec un responsable de la Pro 2. Cette divergence d’interprétation complique encore le dossier. D’un côté, le club déplorerait l’attitude du joueur. De l’autre, son entourage considérerait que les décisions prises à son encontre seraient la conséquence directe de cet incident. À ce stade, les responsabilités précises de chacun restent difficiles à établir publiquement. Mais une chose semble claire : la relation entre le jeune joueur et son encadrement se serait fortement dégradée.

Toujours d’après La Provence, Ali Zarrak aurait demandé qu’un nouveau point de chute soit trouvé à Victor Joseph. Le joueur ne rentrerait donc plus dans les plans de la Pro 2, ce qui pourrait ouvrir la voie à un départ. Pour l’OM, l’objectif serait désormais de trouver une issue à une situation devenue difficile à gérer. Un prêt ou un départ pourrait permettre au joueur de retrouver du temps de jeu dans un environnement différent. Mais aucune destination ni aucune opération concrète ne sont confirmées à ce stade. Arrivé avec des espoirs, Joseph se retrouve donc déjà à un tournant de son aventure marseillaise. L’OM n’avait pas besoin de ça.

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