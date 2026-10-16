OM : Bruno Genesio annonce la couleur avant Angers

Après la nouvelle désillusion de l’OM face à l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa, Bruno Genesio a déjà les yeux rivés sur le déplacement à Angers. Conscient des difficultés rencontrées par son équipe, l’entraîneur marseillais refuse de baisser les bras et attend une réaction immédiate de ses joueurs. Pour lui, une seule chose compte désormais : retrouver le chemin de la victoire, peu importe la manière !

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur ! Battus jeudi soir par l’Olympiakos (0-1) au Vélodrome, les Phocéens ont une nouvelle fois déçu leurs supporters et confirmé leurs difficultés du moment. Une défaite qui fait particulièrement mal, alors que les hommes de Bruno Genesio espéraient confirmer leur succès obtenu face à Troyes (2-0) en Ligue 1.

Mais pas question pour le technicien olympien de s’apitoyer sur son sort. Malgré les critiques et la pression grandissante autour de son équipe, Genesio veut rapidement tourner la page. Et son message avant le déplacement à Angers est particulièrement clair : les Marseillais doivent impérativement repartir de l’avant.

« La seule chose qui compte, c’est la victoire » : Genesio prévient ses joueurs !

Après la rencontre européenne, Bruno Genesio a livré une analyse intéressante de la situation de son équipe. Pour l’entraîneur marseillais, la qualité du jeu ne suffit pas toujours à expliquer les résultats. Et il n’a pas hésité à comparer la défaite face à l’Olympiakos au succès obtenu quelques jours plus tôt.

« La seule chose qui compte, c’est la victoire. Dimanche, on a été moins bon que ce soir. La qualité de jeu a été moins bonne que ce soir. Lorsque vous repartez avec la victoire, vous oubliez beaucoup de choses. »

Un constat qui en dit long sur la frustration du technicien. Car selon lui, l’OM a paradoxalement affiché un meilleur visage dans la défaite contre les Grecs que lors de sa précédente victoire en championnat.

Mais dans une période aussi délicate, les bonnes intentions ne suffisent plus. Ce sont désormais les points qui doivent permettre aux Marseillais de retrouver de la confiance.

« On aurait tous aimé enchaîner » : un coup d’arrêt qui fait mal

Car le revers face à l’Olympiakos arrive au pire moment. Après avoir enfin retrouvé le goût de la victoire contre Troyes, Marseille espérait enclencher une dynamique positive. Mais ce nouveau faux pas européen vient immédiatement freiner les ambitions olympiennes.

« On aurait tous aimé enchaîner avec une deuxième victoire pour avoir plus de confiance, renforcer notre jeu. Ce n’est pas le cas », a regretté Genesio.

Le constat est d’autant plus frustrant que l’entraîneur marseillais estime que ses joueurs ont montré des choses intéressantes face aux Grecs. L’OM a notamment affiché davantage d’intensité et de jeu vers l’avant, mais son inefficacité offensive lui a encore coûté cher.

Désormais, le problème est autant mental que sportif. À force de manquer des occasions et d’enchaîner les contre-performances, les Marseillais risquent de replonger dans une spirale négative.

Angers – OM : Genesio exige une réaction immédiate !

Et Bruno Genesio ne veut surtout pas voir son groupe s’installer dans le doute. Avant le déplacement à Angers, dimanche, l’entraîneur olympien a tenu à rappeler ce qui différencie les grandes équipes des autres : leur capacité à réagir dans les moments difficiles.

« C’est aussi le lot des équipes, des champions : savoir rebondir, accepter ces périodes difficiles et tout mettre en œuvre pour rebondir dès dimanche. »

Une déclaration qui ressemble à un véritable appel à la révolte. Car pour Genesio, l’heure n’est plus aux regrets ni aux excuses. Son équipe doit retrouver de la confiance, mais surtout prouver qu’elle est capable d’enchaîner les résultats.

Le technicien sait également que cette réaction devra être collective. Entre les difficultés offensives, les erreurs défensives et le manque de régularité, Marseille possède encore de nombreux axes de progression. Genesio a d’ailleurs reconnu que son groupe devait rapidement digérer la défaite pour retrouver un état d’esprit combatif dès le prochain entraînement.

À Angers, l’OM jouera donc bien plus que trois points. Après un début de saison particulièrement compliqué, Bruno Genesio attend un véritable sursaut d’orgueil de ses joueurs. Peu importe la manière, seul le résultat comptera. Et une nouvelle contre-performance risquerait de faire encore grimper la pression autour du club phocéen !