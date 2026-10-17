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FRANCE

OM : une énorme polémique éclate déjà à Angers !

Par Bastien Aubert - 17 Oct 2026, 11:00
Stéphane Gilli (Angers)

En proie au doute après sa défaite contre l’Olympiakos en Ligue Europa (0-1), l’OM se déplace à Angers ce dimanche (15h) dans un flou qui a contaminé les rangs du SCO.

L’OM prépare son déplacement à Angers dans un contexte déjà tendu après sa défaite contre l’Olympiakos en Ligue Europa (0-1). Mais avant même le coup d’envoi, une autre polémique agite l’actualité de la rencontre : celle de l’accès des journalistes aux joueurs du SCO.

Angers boycotte ses joueurs en conférence de presse !

La décision a été communiquée aux journalistes à la veille de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Désormais, l’entraîneur angevin Stéphane Gilli se présentera seul devant les médias, sans joueur à ses côtés. Jusqu’ici, cette pratique était habituelle en Ligue 1, même si le PSG avait déjà adopté une politique similaire. Pour les journalistes qui suivent quotidiennement le SCO, cette décision réduit donc les possibilités d’interroger directement les joueurs avant les rencontres. Le club n’aurait fourni aucune explication détaillée pour justifier ce changement, ce qui a renforcé l’incompréhension autour de cette mesure.

L’Union des journalistes de sport en France n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, le syndicat a fermement condamné la décision du club angevin : « S’opposant à l’usage, à la nécessité de la médiatisation de la Ligue 1 et à son propre intérêt, le club d’Angers SCO a décidé de ne plus présenter de joueur en conférence de presse d’avant-match. C’est par voie de communiqué, hier, que les journalistes en ont été informés, sans aucun argument ni explication. » L’UJSF estime que cette mesure empêchera les journalistes locaux de faire leur travail dans de bonnes conditions. Le syndicat rappelle également que le SCO ne bénéficie pas d’une surexposition médiatique nationale qui pourrait expliquer une volonté de limiter les sollicitations.

L’OM au cœur d’un avant-match déjà agité

Le communiqué évoque aussi des difficultés de collaboration entre le club et les journalistes angevins depuis plusieurs mois : « L’UJSF condamne cette décision qui empêchera nos confrères angevins – déplorant déjà le manque de collaboration du club depuis plusieurs mois – de faire leur travail. » Le syndicat demande à la Ligue de football professionnel de préserver l’accès des journalistes aux acteurs du championnat. L’enjeu dépasse ainsi le seul cas d’Angers : les conférences de presse constituent un moyen important de recueillir les réactions des joueurs et de rendre compte de la vie des équipes.

Cette polémique intervient alors que le SCO s’apprête à recevoir Marseille dimanche à 15 heures, pour la septième journée de Ligue 1. Pour l’OM, la priorité restera évidemment sportive après la défaite européenne. Mais cette décision angevine place déjà la rencontre sous le feu des projecteurs, avant même que les deux équipes ne se retrouvent sur la pelouse. Reste désormais à savoir si Angers reviendra sur sa position ou maintiendra cette nouvelle politique lors des prochaines conférences de presse. En attendant, l’UJSF a clairement affiché son opposition. Et la décision du SCO ouvre un débat sur les relations entre les clubs de Ligue 1 et les médias chargés de couvrir leur actualité.

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