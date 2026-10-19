OM : après Angers, Genesio a lâché une phrase qui risque de contrarier Valero et Leccese

Après la victoire de l’OM à Angers, Bruno Genesio a salué l’apport des jeunes au groupe, mais les mots de l’entraîneur risquent de faire grincer des dents chez Antoine Valero et Milan Leccese.

La victoire de l’Olympique de Marseille à Angers (5-2) a de quoi donner le sourire à Genesio. Menés au score, les Marseillais ont su réagir pour s’imposer largement. Au-delà du résultat, l’entraîneur a également mis en avant l’importance des jeunes du centre de formation, de plus en plus présents ces dernières semaines. Une déclaration qui pourrait toutefois faire grincer des dents certains jeunes joueurs laissés à l’écart.

Genesio voit les jeunes comme un atout pour l’OM

Interrogé sur l’apport des jeunes au sein de son effectif, Genesio a insisté sur les bénéfices de leur présence, notamment dans une période où les matches s’enchaînent. « Ils permettent d’avoir plus de choix, plus de concurrence, plus de possibilité avec l’enchaînement des matches d’avoir des joueurs frais à chaque fois, ce qui est important », a-t-il expliqué, alors que Nouhoum Kamissoko a ouvert son compteur, et les autres minots comme Abdallah, Bezahaf et Mmadi étaient aussi de la partie.

L’entraîneur a également souligné l’intérêt de cette émulation pour faire progresser l’ensemble du groupe : « C’est bien d’avoir de l’émulation avec des jeunes qui poussent. Ça fera avancer le groupe. » Un discours positif sur le papier, qui met en avant la concurrence et la capacité des jeunes à apporter de la fraîcheur. Mais encore faut-il que cette dynamique profite au plus grand nombre.

Valero et Leccese toujours dans l’attente

Car derrière ce discours encourageant, la situation d’Antoine Valero, serial buteur chez les jeunes, et Milan Leccese pose question. Les deux jeunes n’ont toujours pas été inscrits sur une feuille de match de l’OM cette saison. S’ils ont pu côtoyer le groupe à l’entraînement, ils n’ont pas encore eu l’occasion de goûter à la compétition avec l’équipe première.

De quoi rendre le message de Genesio plus difficile à entendre pour ceux qui attendent leur chance. Si la concurrence est censée tirer le groupe vers le haut, elle suppose aussi que les jeunes puissent espérer concrètement intégrer les convocations.

Pour Valero et Leccese, le constat reste donc le même : malgré les discours sur l’importance du centre de formation et l’émulation qu’il doit apporter, la porte du groupe professionnel demeure fermée. Reste à savoir quand les deux jeunes pourront, à leur tour, bénéficier de cette confiance.