Si Antoine Valero continue de briller avec la réserve de l’OM, Bruno Genesio refuse de le lancer avec l’équipe première.

La Pro 2 de l’OM poursuit sa belle série. Face à Beaucaire, les joueurs de Romain Ferrier ont signé une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues (2-1).

Valero enfile les buts avec la réserve de l’OM

Antoine Valero a été le grand artisan de ce succès. L’attaquant de l’OM a ouvert le score à la 29e minute avant de faire le break après la pause grâce à une superbe frappe dans la lucarne. Beaucaire a réduit l’écart en fin de rencontre, sans empêcher les Marseillais de conserver leur avantage. Cette performance confirme la bonne dynamique du jeune joueur, même si son total officiel en National 2 est de quatre buts cette saison. Ses réalisations avec les U19 viennent s’ajouter à ce bilan.

Valero avait déjà frappé fort quelques jours plus tôt en inscrivant un triplé contre les U19 de Monaco, selon les éléments communiqués autour de ses performances. De quoi nourrir les espoirs de ceux qui réclament de voir davantage de jeunes issus du centre de formation intégrer l’équipe première. L’attaquant de l’OM a d’ailleurs participé à plusieurs séances avec les professionnels ces dernières semaines. Il connaît donc déjà une partie des exigences de Bruno Genesio et de son staff. Pour autant, s’entraîner avec les pros ne signifie pas qu’une promotion est imminente.

Genesio demande de la patience aux jeunes

Interrogé sur Antoine Valero, l’entraîneur de l’OM a clairement expliqué hier pourquoi il ne souhaitait pas brûler les étapes. « Les jeunes, il faut bien les évaluer avant de les lancer sinon, ça peut être destructeur. Valero ? Il faut être patient. J’ai une relation via Jérémie Bréchet pour savoir ce qu’Antoine montre à l’entraînement avec la réserve. Il s’entraîne parfois avec nous », a-t-il évacué en conférence de presse. Le message est limpide : Genesio suit attentivement la progression du jeune attaquant, mais ne veut pas le lancer en Ligue 1 simplement parce qu’il enchaîne les buts avec la réserve. Le technicien estime qu’une intégration trop précoce peut aussi freiner le développement d’un jeune joueur s’il n’est pas encore prêt à affronter les exigences du plus haut niveau.

La position de Genesio risque de frustrer une partie des supporters, d’autant que l’OM cherche encore des solutions offensives et que Valero affiche une efficacité remarquable dans les équipes de jeunes. Mais l’entraîneur n’a pas fermé définitivement la porte. Il a au contraire confirmé que l’attaquant était observé et qu’il pouvait continuer à participer aux entraînements du groupe professionnel. Le véritable enjeu sera donc de transformer ses bonnes performances en une progression durable, capable de convaincre le staff qu’il est prêt à franchir l’étape suivante. Pour Valero, le défi est donc clair : continuer à marquer, progresser dans le jeu et démontrer qu’il peut reproduire ses performances face à des adversaires plus expérimentés.