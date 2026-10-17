Les états de forme défaillants de certains joueurs commencent à poser question dans les rangs de l’OM avant un périlleux déplacement à Angers (dimanche, 15h).

Le calendrier ne laisse aucun répit aux Marseillais. Dimanche, au stade Raymond-Kopa (15h), l’OM retrouvera Angers pour la 7e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour poursuivre le redressement en championnat, mais qui intervient moins de trois jours après la défaite contre l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa. Un enchaînement qui pourrait peser sur les organismes, alors que plusieurs joueurs ont déjà montré des signes de fatigue lors des dernières rencontres.

L’OM peine à tenir sur 90 minutes

Face à Troyes, les Marseillais ont souffert dans les dernières minutes avant de se mettre définitivement à l’abri grâce à un penalty transformé dans le temps additionnel. Le scénario a été similaire contre l’Olympiakos sur le plan physique, même si le résultat a été bien différent. Plusieurs joueurs semblaient au bout de leurs efforts, à l’image de Keyliane Abdallah, sorti à la 80e minute avec des crampes. Nayef Aguerd a également dû s’étirer en fin de rencontre, tandis que Bamo Meïté a lui aussi paru éprouvé. Ces signes ne signifient pas nécessairement que l’ensemble du groupe souffre d’un déficit de condition physique. Mais ils soulèvent des questions sur la capacité de l’OM à maintenir son intensité jusqu’au coup de sifflet final.

Le directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi a lui-même mis le doigt sur le problème dans un récent entretien accordé à L’Équipe. « On est l’équipe qui court le moins en Ligue 1. On n’est pas capables de faire plus, alors on réfléchit avec le staff à des moyens de contourner ça », a-t-il expliqué. Une déclaration forte, qui met en lumière les limites actuelles de l’effectif. Lorenzi a toutefois précisé que Bruno Genesio ne voyait pas de joueurs qui trichaient. Selon lui, certaines caractéristiques des joueurs créent des carences que le staff doit essayer de compenser par des adaptations tactiques. Le problème ne se résume donc pas à un manque d’envie. Il s’agit aussi de trouver le bon équilibre entre les exigences du jeu, les profils disponibles et les efforts demandés à chacun.

Pourquoi les joueurs de l’OM manquent encore de rythme

Certains cas peuvent également expliquer les difficultés observées récemment. Aguerd revient d’une longue période sans compétition. Après environ cinq mois loin des terrains, le défenseur marocain doit progressivement retrouver ses sensations et son rythme. Bamo Meïté, lui, a retrouvé du temps de jeu après avoir été peu utilisé en début de saison. Quant à Keyliane Abdallah, sa jeunesse et son manque d’expérience au plus haut niveau peuvent rendre ces enchaînements particulièrement exigeants.

La dernière trêve internationale a aussi perturbé la préparation de plusieurs joueurs, notamment Amine Gouiri et Pierre-Emile Højbjerg, dont la récupération doit être surveillée. Le calendrier marseillais ne va pas s’alléger immédiatement. Avec six rencontres en 22 jours, Bruno Genesio devra gérer les temps de jeu tout en essayant de conserver une équipe compétitive. Or, la marge de manœuvre est réduite par les absences et le manque de profondeur de l’effectif. L’entraîneur de l’OM devra donc trouver le bon dosage entre continuité et rotation. Faire souffler certains cadres pourrait permettre d’éviter une accumulation de fatigue, mais modifier trop largement son onze risque aussi de perturber les automatismes.

« Valero ? Il faut être patient avec les jeunes »

En conférence de presse ce samedi, le coach de l’OM a livré quelques vérités : « Le turnover ? Il faut gérer les états de forme de chaque joueur. L’élément le plus important à prendre en compte, c’est d’aligner la meilleure équipe possible. Angers est une équipe qui joue et qui prend des risques. C’est l’une des équipes qui court le plus du championnat. Ça sera un match différent qu’à Troyes avec plus d’espaces à exploiter. On a fait un retour vidéo après l’Olympiakos et ça n’arrive pas en général entre deux matchs de compétitions différentes. Là, j’ai jugé que sur les coups de pied arrêtés, il était nécessaire de revoir les images des situations dangereuses que l’on a eues. L’attitude n’est pas suffisante dans les deux surfaces, on manque d’engagement.

Genesio a aussi évacué le thème des jeunes qui poussent en réserve : « Les jeunes, il faut bien les évaluer avant de les lancer sinon, ça peut être destructeur. Valero ? Il faut être patient avec les jeunes joueurs. J’ai une relation via Jérémie Bréchet pour savoir ce qu’Antoine montre à l’entraînement avec la réserve. Il s’entraîne parfois avec nous. »