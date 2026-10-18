Trois changements se profilent dans le onze de l’OM à Angers (15h) après sa cruelle défaite contre Olympiakos, jeudi en Ligue Europa (0-1).

L’OM n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Battu par l’Olympiakos jeudi en Ligue Europa (0-1), le club marseillais doit déjà se replonger dans le championnat.

Gouiri attendu de retour en pointe

Le déplacement à Angers, comptant pour la septième journée de Ligue 1, représente une nouvelle occasion de retrouver de la confiance. Mais avec un calendrier particulièrement chargé, Bruno Genesio doit aussi gérer l’état physique de son groupe. Six rencontres attendent les Marseillais avant la prochaine trêve internationale, ce qui oblige le technicien à réfléchir à la meilleure manière de répartir les efforts. Parmi les changements annoncés par L’Équipe, Amine Gouiri pourrait retrouver une place de titulaire à la pointe de l’attaque. L’attaquant de l’OM reste sur une période moins convaincante, mais son profil offre des solutions différentes dans le jeu offensif. Sa capacité à participer aux combinaisons et à décrocher pour créer des espaces pourrait être utile face à une équipe angevine qui cherchera à profiter du moindre espace laissé par Marseille. Après avoir fait tourner son équipe contre l’Olympiakos, Genesio pourrait donc décider de relancer plusieurs joueurs offensifs dès le coup d’envoi.

Autre retour annoncé dans le onze de départ de l’OM : celui d’Amine Harit. Le milieu offensif pourrait bénéficier d’une nouvelle opportunité pour apporter davantage de créativité entre les lignes. Son association avec Gouiri offrirait à l’OM une animation différente, notamment dans les petits espaces. Mais la concurrence reste importante dans le secteur offensif. Igor Paixão, Angel Gomes et Keyliane Abdallah sont également des options pour Genesio, qui doit trouver le bon équilibre entre fraîcheur physique et efficacité. Le technicien de l’OM pourrait donc profiter de ce déplacement pour tester une nouvelle organisation sans bouleverser complètement son équipe.

Egan-Riley titulaire en défense ?

Le troisième changement envisagé concerne la défense centrale. CJ Egan-Riley pourrait retrouver une place de titulaire à la place de Bamo Méïté. Ce dernier avait pourtant assuré un intérim intéressant contre l’Olympiakos, malgré la défaite marseillaise. Le choix de Genesio ne serait donc pas nécessairement une sanction individuelle. Il pourrait simplement s’inscrire dans une logique de rotation, alors que l’OM doit enchaîner les rencontres sur plusieurs compétitions. Egan-Riley offrirait ainsi une nouvelle possibilité au staff pour gérer la charnière centrale, aux côtés de Nayef Aguerd.

Le calendrier ne laisse que peu de répit aux Marseillais. Après Angers, l’OM devra poursuivre son parcours en Ligue 1 et en Ligue Europa, avec plusieurs rendez-vous importants à négocier avant la prochaine coupure internationale. Cette succession de rencontres explique en partie la volonté de Genesio de faire tourner son effectif. Mais les résultats restent prioritaires : après la défaite européenne, Marseille ne peut pas se permettre de laisser filer de nouveaux points en championnat.