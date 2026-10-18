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FRANCE

OM : l’Arabie saoudite et le Koweït intéressés, les révélations qui relancent la vente !

Par Bastien Aubert - 18 Oct 2026, 07:20
Frank McCourt (OM)

En pleine crise, l’OM voit surgir des révélations sur un intérêt grandissant de l’Arabie Saoudite à son égard.

Le feuilleton de la vente de l’OM est reparti de plus belle. Depuis plusieurs années, l’hypothèse d’une arrivée d’investisseurs du Moyen-Orient revient régulièrement dans l’actualité marseillaise.

L’OM aurait été présenté à plusieurs fonds en juin

Et alors que les interrogations se multiplient autour de Frank McCourt, de nouvelles informations circulent sur de possibles démarches auprès de fonds privés et souverains. Mais derrière cette nouvelle rumeur, que sait-on réellement ?

Très actif sur le sujet, le compte X @taharit77 affirme que l’OM aurait été proposé à plusieurs investisseurs au mois de juin. Selon cette version, un mémorandum d’information préparé par The RainGroup aurait été transmis à différents fonds privés et souverains. Ce type de document sert généralement à présenter une entreprise ou un actif à de potentiels investisseurs dans le cadre d’une opération financière.

Le compte affirme également que le cheikh Saoud Salem Abdulaziz Al-Sabah, associé à l’Autorité d’investissement du Koweït (Kuwait Investment Authority), aurait approfondi le dossier. Ces éléments restent toutefois à confirmer par des sources indépendantes. À ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’une offre de rachat a été formulée ni que des négociations avancées sont en cours.

Le Koweït dans la course au rachat ?

L’évocation d’un acteur lié au Koweït apporte une nouvelle dimension à cette hypothèse. L’Autorité d’investissement du Koweït est un fonds souverain chargé de gérer les investissements de l’État koweïtien. Mais l’existence d’un examen du dossier par une personne associée à cet environnement ne signifie pas que le fonds lui-même souhaite acquérir l’OM. Il faut donc distinguer une éventuelle prise de renseignements d’une véritable démarche de rachat. Pour l’instant, aucune communication officielle de l’OM, de Frank McCourt ou de l’autorité koweïtienne ne vient confirmer une opération de cette nature.

En début de semaine, @taharit77 avait déjà affirmé que des discussions autour d’un possible rachat du club se trouveraient à un stade préliminaire. Cette publication avait relancé les espoirs de nombreux supporters marseillais, qui attendent depuis longtemps un changement de propriétaire ou l’arrivée d’investisseurs capables de renforcer les moyens du club. Mais là encore, l’identité des éventuels interlocuteurs, le montant d’une possible transaction et le calendrier restent inconnus.

Aucun accord n’a été annoncé. Le sujet demeure donc au stade des spéculations. Frank McCourt reste le propriétaire de l’OM. La question centrale demeure celle de sa volonté réelle de vendre et des conditions qu’il pourrait accepter. Une opération de cette ampleur ne dépendrait pas seulement de l’intérêt d’un investisseur : elle supposerait également des discussions sur la valorisation du club, sa situation financière et les modalités de la transaction. Les supporters marseillais devront donc patienter avant de savoir si ces démarches déboucheront sur quelque chose de concret. Pour l’instant, la vente de l’OM reste une possibilité évoquée, pas une opération actée.

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